Inondations : entente entre la C.-B. et Washington sur la gestion du Nooksack

L'initiative doit permettre de renforcer les infrastructures en cas de futur désastre, a précisé la province mardi.

Nous sommes fiers de pouvoir nous coordonner avec nos voisins de Washington sur les inondations dévastatrices depuis le bassin versant du fleuve Nooksack , a indiqué le premier ministre, John Horgan.

Le débordement du fleuve Nooksack, situé dans l'État de Washington, a inondé les champs de Sumas Prairie. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

En raison des pluies diluviennes de novembre et des inondations qui ont suivi, environ 500 Américains et 14 000 Canadiens ont été forcés de quitter leur maison. Le niveau des fleuves Nooksack et Fraser avait alors contribué à inonder Sumas Prairie et engendré des milliards de dollars de dommages dans le secteur agricole.

Les inondations vont s’aggraver avec la croissance démographique, le développement et les changements climatiques , a souligné le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, en indiquant que la collaboration des deux pays était nécessaire.

La Colombie-Britannique avait d’ailleurs été critiquée, l'automne dernier, pour ne pas s’être suffisamment préparée à une telle catastrophe et s'être insuffisamment coordonnée avec les États-Unis.

D'autres détails concernant cette initiative conjointe concernant le fleuve Nooksack seront annoncés au printemps, tandis que la planification de cette entente et la consultation avec les Premières Nations locales débuteront au cours du mois.

La province a prévu une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, échelonnée sur trois ans, pour soutenir la population et les communautés touchées par les inondations.

Une initiative saluée par le maire d’Abbotsford

Le maire d’Abbotsford, Henry Braun, se réjouit de cette nouvelle initiative de la province et de l’État de Washington et appelle Ottawa à y contribuer également.

Il doit y avoir des digues et le tout doit être renforcé et amélioré pour que le Nooksack reste dans son lit [...] J’espère que les États-Unis feront ce qu’ils doivent faire , dit-il.

Le plan de relance d’Abbotsford après le désastre doit bientôt être présenté au public pour une consultation.

