La famille de la fillette battue sauvagement est « très ébranlée »

Les membres de la famille tenaient à assister au retour devant le tribunal de présumé agresseur, Tanvir Singh, après qu'il eut été formellement accusé de voies de fait, voies de fait graves, voies de fait armées et possession d’une arme dans un dessein dangereux.

On est très très ébranlés et sur le stress. La raison pour laquelle on voulait être présents, c'était pour s'assurer que ce monstre ne soit pas remis en liberté. On veut que ce souhait des membres de la famille soit entendu par les avocats et le juge , a lancé la tante de la petite victime.

Les événements se sont produits lundi, alors que l’enfant retournait chez elle avec une amie vers 11 h 30, pour le repas du midi.

À l'intersection du boulevard du Tricentenaire et de la rue Notre-Dame, l'accusé de 21 ans l’a abordée avant de le projeter au sol et la rouer de coups à la tête.

« Cet homme-là est un danger public! » — Une citation de Tante de la fillette agressée

En entendant des cris, trois passants sont intervenus pour maîtriser l'agresseur. Des policiers qui patrouillaient dans le secteur au même moment ont procédé à son arrestation sur place.

La police de Montréal a confirmé que la fillette avait subi des blessures sérieuses.

La maman de la fillette est au chevet de sa fille à l'hôpital. Sa priorité est que sa fille aille mieux. Les deux sont encore sous le choc en ce moment , a confié la tante de la victime.

Où est l'appui des politiciens?

Kodjio Amovin est membre de la Diaspora africaine libre du Canada. Photo : Radio-Canada / Isabelle Barzele, caméraman

Une quinzaine de personnes étaient présentes au tribunal pour exprimer leur solidarité avec la victime et sa famille.

Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs déploré le silence des élus face à cette sordide agression d'une enfant.

C'est très important, lorsque surviennent des événements comme ça, que les autorités prennent les devants et jouent leur rôle pour rassurer la population , a commenté à la sortie de la salle d'audience, Kodjio Amovin, membre de la Diaspora africaine libre du Canada (DALC).

« Il faut qu'il y ait des réactions promptes quand des situations graves comme celle-là arrivent. » — Une citation de Kodjio Amovin, membre de la Diaspora africaine libre du Canada