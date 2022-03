Toronto pourrait transformer un immeuble vacant en une nouvelle salle de concert

La Ville envisage de transformer un immeuble vacant du centre-ville, situé au 468 rue Queen Ouest, en salle de concert et espace de répétition. Des artistes noirs, autochtones et racisés y seraient mis de l’avant, selon le conseiller municipal Joe Cressy, qui représente le quartier 10, Spadina-Fort York.

« Beaucoup de salles de concert ont dû fermer leurs portes à Toronto. Nous essayons d'utiliser de manière créative les immeubles de la ville pour les garder ici. » — Une citation de Joe Cressy, conseiller municipal

Une organisation à but non lucratif appelée It's OK* exploiterait le nouveau lieu et le louerait à la Ville pendant deux ans. Si le conseil approuve le plan, l'espace pourrait être exploité d'ici juin.

Joe Cressy estime que la scène musicale devait déjà faire face à des défis avant la pandémie, mais que les problèmes se sont aggravés au cours des deux dernières années. Selon lui, la rue Queen Ouest est un corridor musical et les salles de concert sont importantes pour le développement des artistes.

Le conseiller explique que la Ville est aussi en train de réaménager un stationnement, une ruelle et deux bâtiments commerciaux sur la rue Queen Ouest en nouveaux logements abordables, un parc et un lieu culturel.

Le conseil municipal pourrait adopter la proposition en avril

Le comité municipal responsable des licences doit voter sur cette idée le 22 mars. Le conseil municipal pourrait ensuite l’approuver le 6 avril.

Dans un rapport, des employés municipaux indiquent que la Ville a acquis le bâtiment à la fin de 2021 dans le but de créer un parc public qui engloberait le bâtiment ainsi que les 464 et 466 rue Queen Ouest et une partie du 15 avenue Denison. Le parc doit être développé après l'expiration du bail avec It's OK* en 2024.

Le fondateur et directeur de It's OK *, Said Yassin, souhaite transformer l’espace en un centre artistique multidisciplinaire qui comprendrait entre autres un espace de performance et de répétition et une petite galerie. It's OK* travaille avec des musiciens, des promoteurs et des diffuseurs noirs, autochtones et racisés pour développer les talents.

« Des espaces comme celui-ci existent sous une forme ou une autre, mais ils ne sont pas dirigés par des gens qui nous ressemblent. » — Une citation de Said Yassin, fondateur et directeur de It's OK *

L'animateur et membre du conseil d'administration d'It's OK*, Chris Wilson, estime que Toronto a besoin de tels espaces.