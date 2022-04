Qui suis-je?

Originaire de Gatineau, je suis développeur web de profession. Dans mes temps libres, je lis beaucoup, et j’écris surtout des nouvelles. Je dois énormément aux artistes queers de toutes disciplines, dont la pratique inspire grandement la mienne. J’étudie actuellement à temps partiel au baccalauréat en études littéraires de l’Université du Québec à Montréal.

Ma nouvelle en quelques mots

Quand on ne bouge pas, on réfléchit, on observe, on rêve, on s’invente. Cet individu, allongé sur son lit, pense peut-être à la sauce bolognaise de sa mère, ou à la marche qu’il a faite au retour d’une soirée récemment, ou encore à des souvenirs d’enfance qui, malgré leur apparente banalité, s’accrochent à sa mémoire.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Inspiré par des romans tels que My Year of Rest and Relaxation, d’Ottessa Moshfegh, et Un homme qui dort, de Georges Perec, j’ai voulu explorer les possibles de l’immobilité. Ma nouvelle est donc née d’un défi que je me suis lancé : celui d’écrire un texte sur une personne qui ne fait rien. Je m’intéressais à cette anxiété particulière qui émerge en l’absence absolue de stimuli.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Le corps de Michaël se déploie sur son lit comme celui d’une oie déplumée et laissée à mourir. Ses lèvres esquissent une moue en forme de bec, et ses pupilles dilatées creusent dans ses yeux ouverts deux tombeaux impénétrables. Les rayons de soleil traversent son store vénitien pour glisser en strates sur son corps nu et réchauffer sa peau. Ses paumes sont jointes sous son menton comme s’il se repentait en prière. Ses doigts sont entrecroisés et légèrement courbés, mettant en valeur ses longs ongles manucurés, aiguisés telles des griffes. Parfois, il frissonne doucement. C’est bien la seule indication qu’une vie anime toujours ce corps impassible. Même sa respiration ne le trahit pas; le mouvement de sa poitrine est imperceptible. » — Une citation de Extrait de Genèse, de Vincent Sylvestre

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.