Week-end, de Michel Trépanier

Qui suis-je?

Je suis né à Cartierville, à la frontière entre Montréal et Saint-Laurent, où j’ai grandi en fréquentant trop souvent le parc Belmont et en jouant au tennis avec les patients de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost. J’imagine que ça informe un destin…

Tout compte fait, j’aurai passé ma vie dans les livres. Évidemment, j’ai fait de longues études littéraires. Et j’ai enseigné la littérature pendant 37 ans à l’université et dans un petit collège (André-Grasset). J’ai adoré vieillir entouré de jeunes gens qui ne vieillissaient jamais. Papa dévoué à ses enfants, j’ai peu publié pendant mes années d’enseignement : un recueil de poésie – Mourir dedans la bouche – et deux romans, Le pire n’est jamais sûr et Jusqu’à toi, Winona. J’ai voyagé beaucoup les 15 dernières années; c’est une autre façon de lire. Depuis peu retraité, j’essaie à nouveau d’écrire.

Ma nouvelle en quelques mots

Couple postmoderne de trentenaires, Nicole et Nicolas vivent un autre week-end fait d’offre et de demande d’amour impossible le samedi, entre tendresse et cruauté, fait de Pilates et de quête métaphysique absurde le dimanche. De la pizza à la soupe aux poireaux.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je me suis d’abord inspiré d’un court poème du dramaturge allemand Heiner Müller pour composer la première section de la nouvelle. Pour la deuxième, je me suis branché sur une vieille obsession agoraphobe qui m’a habité longtemps et que j’ai poussée jusqu’à l’absurde.

Les premières lignes de ma nouvelle

« À tous les samedis ou presque, à l’heure impassiblement bleue du soir, Nicolas n’en pouvait plus du bruit du cash qui roule et dégringole, partout et dans sa tête, de ce bain tiède au savon gras où ses soucis ne ramollissaient guère, de ses mains aussi impeccablement propres qu’imbécilement vides, de ce sexe qu’il n’osait même plus regarder, de ses pensées de pochetée en métastases incontrôlables, de ses envies impuissantes de meurtre pour ses collègues de bureau – à qui il souriait pourtant du lundi au vendredi –, de ces ongles-là tout ébréchés qu’il lui faudrait encore couper, de ses ruminements nostalgiques en bouquets à demi fanés qui transmuaient la baignoire en tombeau, de ces cheveux-là qu’il perdait déjà à 35 ans et de ces orteils ridicules qui perçaient la mousse à l’autre bout de l’eau comme pour le narguer. » — Une citation de Extrait de Week-end, de Michel Trépanier

