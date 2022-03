Plus de 1200 nouvelles places de garderie en Saskatchewan

Cette initiative s’inscrit dans l’objectif de la Saskatchewan de créer 28 000 places d’ici 2026.

Les nouvelles places s’ajoutent aux 601 places créées dans les garderies de la province en décembre dernier.

Selon le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, ce projet a pour but de répondre aux besoins des parents.

« Notre gouvernement soutient les parents qui sont à la recherche des services de garde. Cet investissement va créer plus d’occasions pour les familles de trouver des places dans les garderies près de chez eux. » — Une citation de Dustin Duncan, ministre de l’Éducation en Saskatchewan

La ministre fédérale de la Famille, Karina Gould, affirme pour sa part que les nouvelles places vont permettre aux jeunes d’avoir accès à une éducation de qualité.

Ces places additionnelles dans les garderies contribueront à la croissance de l’éducation en petite enfance au Canada et à l’épanouissement du système de l’éducation. Cela permet aussi à plus d’enfants et de familles en Saskatchewan d’avoir accès à une éducation de qualité dès leur plus jeune âge tout en restant flexibles et abordables , indique-t-elle.

Les 1202 places seront ajoutées dans les communautés suivantes : Asquith

Bethune

Bredenbury

Grayson

Gull Lake

Hague

Humboldt

Kindersley

Lloydminster

Martensville

Milestone

Moose Jaw

Montmartre

Pilot Butte

Outlook

Prince Albert

Regina

Saskatoon

Swift Current

Warman

Zenon Park

Aucune des 1202 places ne sera allouée aux garderies francophones.

Le financement est assuré par l’Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada — 2021 à 2026.