Les forces russes accusées d’avoir bombardé un théâtre de Marioupol

Dans un message publié sur Telegram, le conseil municipal affirme que le théâtre, situé au cœur de la ville, a été délibérément et cyniquement détruit par l'aviation militaire russe.

« L'avion a largué une bombe sur le bâtiment où s'abritaient des centaines de civils. Il est impossible d'établir le bilan dans l'immédiat, car les bombardements des quartiers d'habitation se poursuivent. » — Une citation de le conseil municipal de Marioupol, sur Telegram

On sait qu'après le bombardement, la partie centrale du Théâtre dramatique a été détruite, et que l'entrée de l'abri antiaérien de l'immeuble a été détruite , ajoute le conseil, en publiant une photo du théâtre à l'appui.

Un conseiller du maire cité par le réseau américain, Petro Androuchenko, affirme que le théâtre était le plus grand et le plus important abri dans la ville.

En entrevue à la BBC, le maire adjoint de Marioupol, Sergeï Orlov, a estimé que le théâtre abritait de 1000 à 1200 civils.

Le ministère russe de la Défense, cité par l'agence russe RIA, a rapidement démenti avoir mené cette frappe aérienne. Il a attribué l'explosion au bataillon nationaliste ukrainien Azov.

Moscou a déjà mis en cause cette unité militaire dans le bombardement de la maternité de Marioupol, la semaine dernière, qui avait suscité un tollé international.

Des cadavres de personnes tuées dans des bombardements russes ont été enveloppés avant d'être déposés, mardi, à l'extérieur d'un hôpital de Marioupol. Photo : La Presse canadienne / AP/Evgeniy Maloletka

Des otages dans un hôpital de Marioupol, selon Kiev

Plus tôt en matinée, la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a soutenu que les forces russes ont pris le contrôle d’un hôpital de Marioupol, où ils détiennent en otages 400 employés et patients.

Selon elle, l'armée russe a même ouvert le feu depuis des positions d'artillerie installées sur le terrain de l'hôpital.

Ces allégations, qui ne peuvent être vérifiées de manière indépendante, avaient été avancées la veille par le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

L'hôpital en question a été lourdement endommagé par des bombardements russes, avait-il dit, mais le personnel médical traite toujours des patients au sous-sol.

Ville portuaire située sur la mer d'Azov, dans le sud-est de l'Ukraine, Marioupol a été rapidement encerclée par l'armée russe au début de la guerre, et elle subit depuis un pilonnage intensif, qui a créé de très lourds dommages.

Selon la municipalité, plus de 2500 résidents ont déjà été tués et jusqu'à 300 000 personnes y sont toujours coincées, terrées dans des caves et privées d'eau, de nourriture, d'électricité et de chauffage

Des résidents de Marioupol qui ont évacué la ville mardi sont réunis dans un centre d'achat de Zaporijia, qui sert de centre d'enregistrement pour les personnes déplacées. Selon Kiev, 20 000 personnes ont pu quitter la ville mardi en empruntant un couloir humanitaire. Photo : Getty Images / AFP/EMRE CAYLAK

La prise par Moscou de Marioupol serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait de faire complètement la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.