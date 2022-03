Projet de réfection de près de 6 M$ pour la piscine régionale des Basques

La Ville a reçu une aide financière de 2 965 161 dollars de la part du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour mener à bien ce projet.

Le conseil municipal a entériné un emprunt de 1 637 000 dollars lundi dernier, lors de la séance publique.

La Ville avait déjà mis des fonds de côté dans les années précédentes pour la réalisation de ce projet, selon le maire, Philippe Guilbert.

Il ajoute que Trois-Pistoles travaille sur ce projet de réfection depuis un moment déjà.

Le bâtiment est assez désuet. C'est un gros projet, mais on est assez avancés. On a franchi une étape importante avec les plans qui ont été acceptés , explique-t-il.

« C'est tout le bâtiment qui va être refait. On parle des vestiaires, de l'entrée, l'aménagement. [...] Ce sont de gros coûts, mais ce sont de gros travaux. » — Une citation de Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

Le revêtement extérieur du bâtiment doit aussi être refait.

Le recrutement de sauveteurs a été difficile dans les dernières années, mais la situation est maîtrisée pour le moment, indique le maire.

C'est sûr que c'est partout pareil. On a de la misère à recruter. Pour l'instant, la situation n'est pas critique. On a ce qu'il faut pour maintenir le service de piscine. C'est sûr que si on pouvait avoir plus de sauveteurs, ce serait le bienvenu , souligne Philippe Guilbert.

Les travaux devraient pouvoir s'amorcer cette année.

Réfection de l'hôtel de ville

La maire soutient que l'hôtel de ville doit lui aussi subir une cure de jouvence.

« On attend des subventions aussi pour ce projet-là. Il a besoin d'amour un peu aussi. » — Une citation de Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

Ce projet est inscrit au Programme triennal des immobilisations.

Un montant d'un peu plus de 2,2 millions de dollars est notamment prévu pour cette réfection qui doit s'amorcer en 2022 et se poursuivre en 2023.

Le maire soutient que la Ville est en attente d'approbation pour recevoir une subvention pour mener à bien ces travaux.