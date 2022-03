Thunder Bay : la Commission des services policiers contre le démantèlement de la police

La semaine dernière, plusieurs médias, dont CBC News, ont obtenu copie d’un rapport confidentiel du groupe d’enquêteurs mandatés par la province, qui recommande la réouverture des enquêtes sur 14 cas d’Autochtones dont la mort est survenue entre 2006 et 2019. Ce document a été transmis au bureau du procureur général de l’Ontario, qui est toujours en train de déterminer la suite à lui donner.

Mercredi, lors d’un point de presse virtuel, la présidente de la Comission des services policiers de Thunder Bay CSPTB , Kristen Oliver, a réagi à ces conclusions.

Ces manquements sont inquiétants et c’est pour cela que je soutiens le travail [du groupe d’enquêteurs] et l'en remercie. L’impact sur les familles [des Autochtones morts] est considérable [...] et le manque de confiance qui a été semé à cause de ces expériences va à l’encontre de tout ce que je représente , a-t-elle déclaré.

« Nous soutenons les efforts [...] visant à réévaluer ces cas pour s’assurer que tout ce qui pouvait être fait a été fait et que tout ce qui peut être fait soit fait convenablement et avec intégrité. » — Une citation de Kristen Oliver, présidente de la Commission des services policiers de Thunder Bay

Kristen Oliver est la présidente de la Commission des services policiers de Thunder Bay. Photo : ThunderBay.ca

Elle a aussi indiqué que la Commission des services policiers de Thunder Bay CSPTB a rencontré la cheffe de police Sylvie Hauth la semaine dernière pour discuter des conclusions du rapport et de ce que la police de Thunder Bay a déjà fait et continue de faire pour assurer l’intégrité dans toutes les enquêtes .

La mission initiale du groupe d’enquêteurs était de se pencher sur les circonstances entourant les décès de neuf autres Autochtones, sur lesquels le Service de police de Thunder Bay (SPTB) avait enquêté. En 2018, dans le rapport « Une confiance trahie » dénonçant le racisme systémique au sein du SPTB, le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police avait statué que ces enquêtes devaient être reprises.

« Notre principale priorité est de rebâtir la confiance et de transformer le service de police. » — Une citation de Kristen Oliver, présidente de la Commission des services policiers de Thunder Bay

La Commission opposée au démantèlement de la police

Après la publication du rapport, plusieurs leaders autochtones se sont exprimés pour réclamer le démantèlement du SPTB qui, selon eux, a perdu la confiance des communautés autochtones.

Mme Oliver dit comprendre les inquiétudes qu’ils expriment , étant donné qu’ ils travaillent avec les familles qui ont été traumatisées à plusieurs reprises au cours de la réouverture de ces enquêtes .

Je ne crois pas que le service de police devrait être démantelé. [...] Il y a un travail considérable qui est en train d’être effectué ou qui est déjà terminé, et je pense qu’au cours des trois ou quatre prochaines années, [...] le plan stratégique développé en consultation avec les communautés autochtones va nous permettre de faire des avancées en matière de services policiers dans notre ville , a fait savoir Mme Oliver.

Celle-ci a par ailleurs souligné que des actions ont déjà été prises afin de mettre en œuvre les 44 recommandations du rapport Une confiance trahie : 14 sont déjà entièrement mises en œuvre, 27 sont en cours d’exécution et 3 ont été dirigées vers le Bureau du coroner en chef de l’Ontario.

La cheffe de police de Thunder Bay, Sylvie Hauth (ici sur une photo d'archives), fait partie des personnes nommées dans une plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée par Kelly Walsh, un agent de police à la retraite. Photo : CBC/Sinisa Jolic

La cheffe de police Sylvie Hauth avait aussi défendu le corps policier qu’elle dirige dans une entrevue avec CBC News.

Plaintes contre l’administration de la police

L’administration de la police de Thunder Bay — dont la cheffe Sylvie Hauth et le chef adjoint Ryan Hughes, suspendu en ce moment — fait aussi face à de nombreuses plaintes soumises par des employés actuels et retraités au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, où il est question d’allégations de discrimination et de harcèlement.

La Commission civile de l'Ontario sur la police et la Police provinciale de l’Ontario ont aussi ouvert récemment des enquêtes sur le dossier.

Mme Oliver a précisé que ces deux enquêtes ne visent pas la Commission des services policiers de Thunder Bay CSPTB .