Violence conjugale : une proposition commune pour David Guy

Le Gaspésien a comparu virtuellement, mercredi matin, au palais de justice de New Carlisle, presque un an jour pour jour après le début des procédures judiciaires. Lors de cette audience, son dossier a été reporté en août, et ce, à la demande de la poursuite et de la défense.

Des pourparlers ont jusqu'ici eu lieu entre l'avocat de David Guy, Me Pierre Gagnon, et la procureure aux poursuites criminelles attitrée à cette affaire, Me Florence Frappier-Routhier.

La représentante du ministère public, Me Florence Frappier-Routhier (archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Me Frappier Routhier confirme que ces discussions ont porté leurs fruits. Les détails de la proposition commune demeurent toutefois confidentiels pour l'instant.

Il y eu une ouverture de la défense à parler de règlement. C'est ce qui a fait en sorte qu'on en arrive à une suggestion commune en date du 12 août , explique la représentante du ministère public. Cette dernière se dit d'ailleurs satisfaite de ce revirement de situation.

« Pour le ministère public, c'est une excellente nouvelle d'avoir un plaidoyer de culpabilité dans un dossier aussi important. » — Une citation de Me Florence Frappier-Routhier, procureure aux poursuites criminelle

La Couronne ne précise pas si l'accusé plaidera coupable à tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui.

Voies de fait graves

David Guy, 38 ans, est, entre autres, accusé de voies de fait graves qui ont blessé, mutilé, défiguré ou mis la vie de sa conjointe en danger. Certains gestes seraient survenus alors qu’il utilisait une arme ou menaçait d’en utiliser une.

L’homme est aussi accusé d’avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles à sa conjointe et à l’endroit de trois autres personnes. Les événements qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une période de plus de 17 ans, c'est-à-dire entre 2004 et mars 2021.

L'individu, pour le moment détenu à la prison de New Carlisle, demeurera incarcéré jusqu'à son retour en cour. Il sera présent en personne lorsque la suggestion commune des deux parties sera soumise au tribunal.

Depuis le début des procédures le 18 mars 2021, David Guy a éprouvé des difficultés à se trouver un juriste pour le représenter. Il a changé d'avocat à deux reprises avant d'opter pour un criminaliste de Chicoutimi. Ces changements ont notamment causé des délais dans son dossier.