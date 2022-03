Élection provinciale de l’automne : la bataille de Rimouski se précise

Du côté du Parti québécois, le militant de longue date Fernand Clavette, retraité de la Mine Noranda de Murdochville et établi à Rimouski depuis 2002, est le premier à annoncer qu'il se présentera à l'investiture du parti.

Le propriétaire du journal Le Soir et ex-attaché politique d'Harold LeBel, Samuel Ouellet est pour sa part en réflexion.

Il entend faire connaître sa décision au cours des prochaines semaines, plus tôt que tard , a-t-il mentionné.

Un troisième candidat, l'ambulancier Marc-Olivier Plante a aussi comme intérêt de briguer l'investiture du Parti québécois PQ . Dans le passé, il a pris position publiquement pour l'amélioration des services préhospitaliers à Rimouski.

La Coalition avenir Québec CAQ agressive

En ce qui concerne la Coalition Avenir Québec (CAQ), Radio-Canada a appris que l'ex-mairesse de Sainte-Luce et actuelle directrice de Centraide Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, est dans la mire du parti de François Legault et ce, depuis assez longtemps.

La jeune femme a d'ailleurs déménagé à Rimouski au cours des derniers mois.

Maïté Blanchette-Vézina n'a pas voulu commenter ces informations.

Maïte Blanchette-Vézina alors qu'elle était mairesse de Sainte-Luce. Photo : Radio-Canada

La Coalition avenir Québec CAQ considère la circonscription de Rimouski comme très accessible pour le parti, surtout après l'annonce de Harold LeBel, qui ne briguera pas les suffrages en raison du procès qu'il doit subir cet automne.

La percée de la Coalition avenir Québec CAQ s'est arrêtée au comté voisin en 2018, alors ils lorgnent Rimouski pour faire une percée encore plus à l'est , croit le professeur en sciences politiques au Cégep de Rimouski, Benoit Colette.

Pour leur part, le syndicaliste Yannick Proulx et l'ex-conseillère du Bic, Virginie Proulx, que certaines rumeurs dirigeaient vers l'investiture du Parti québécois, nous ont mentionné qu'ils n'avaient pas l'intention de se lancer en politique provinciale cet automne. Idem pour l'ex-présidente régionale du parti, Carole Boucher, et ex-journaliste native de Rimouski, Pénélope Garon.

Le nom d'Isabelle Malo, président-directeur général PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent a aussi fait surface à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Par contre, la semaine dernière, elle a mentionné à Radio-Canada qu'elle n'avait aucun intérêt pour faire de la politique.

Je suis très bien à la retraite , nous a aussi indiqué l'ex-maire de Rimouski, Marc Parent, qui, selon nos sources, aurait porté oreille attentive à une main tendue de la Coalition avenir Québec CAQ . D'ailleurs, pendant son mandat, il a rappelé l'importance de voter pour un parti susceptible d'être au pouvoir.

Le préfet ne dit ni oui ni non

Le préfet de Rimouski-Neigette, Francis Saint-Pierre, mentionne de son côté avoir été approché par des militants de la CAQ et du PQ pour sonder son intérêt. L'homme de 61 ans, qui a entamé un sixième mandat l'automne dernier, ne dit ni oui, ni non .

Francis Saint-Pierre, préfet, MRC Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ça me prendrait des garanties sérieuses sur certains dossiers (NDLR Qu'il veut faire avancer).

M. Saint-Pierre évoque par exemple l'implantation d'un service d'hémodynamie à l'hôpital de Rimouski.

Une première candidate officielle... ou presque

Chez Québec Solidaire, la candidate aux élections de 2018, Carol-Ann Kack, sera officiellement investie le 30 avril prochain. Elle est la seule candidate à s'être manifestée pour le parti.

Au lendemain des élections en 2018, je savais que j’allais me représenter en 2022. J’ai passé les quatre dernières années à aller sur le terrain à la rencontre des gens , a-t-elle mentionné.

La candidate de Québec solidaire dans Rimouski, Carol-Ann Kack et la chef Manon Massé lors d'un point de presse à Rimouski, dans le secteur du Bic en 2018. (archives) Photo : Radio-Canada

Selon Benoit Colette, après les circonscriptions de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et de Sherbrooke en 2018, Québec Solidaire va mettre le paquet pour ravir une autre circonscription hors des grands centres.

« Rimouski, c'est aussi une ville universitaire. Ils espèrent profiter de ce bassin-là pour faire une percée comme ils ont fait dans d'autres villes. Rimouski est vraiment dans le collimateur de Québec Solidaire. » — Une citation de Benoit Colette, professeur en sciences politiques, Cégep de Rimouski

Les Libéraux et les Conservateurs en recherche

Au Parti libéral, il semble que personne ne soit en lice pour l'instant, du moins officiellement. Le président de l'exécutif local, Claude Laroche qui s'était porté candidat en 2018 avoue qu'il préférerait, pour la prochaine élection, se concentrer sur l'organisation .

Le Plan bleu du Parti libéral, qui vise la mise en valeur du Saint-Laurent et du Québec Maritime avec l'exploitation des algues, lui sert actuellement de carte de visite pour dénicher un candidat dans Rimouski.

Au Parti conservateur du Québec, le vice-président pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord, le Beauceron Francois Lehouillier, confirme qu'une association locale de militants a été récemment formée à Rimouski. Ça leur appartiendra de dévoiler leur identité , indique-t-il.

Le chef Éric Duhaime a déjà annoncé qu'il présentera des candidats dans les 125 circonscriptions du Québec.

« Ce qu'on souhaite le plus possible, c'est d'avoir un candidat qui est issu du milieu, mais il y a la notion de compétences particulières qui amènent des fois à parachuter des gens. » — Une citation de François Lehouillier, v-p, Bas-Saint-Laurent, Parti conservateur du Québec

Résultats en 2018 dans Rimouski - Parti québécois : 44 %

- Coalition Avenir Québec : 25 %

- Québec solidaire : 17 %

- Parti libéral du Québec : 12 % Source : Élections Québec

Une course plus serrée

Peu importe les noms qui seront sur les affiches électorales l'automne prochain, l'enseignant Benoit Colette s'attend à une course plus serrée que la précédente dans Rimouski. En 2018, Harold LeBel et le Parti québécois avait remporté 44 % des votes et une majorité de plus de 6 000 voix.

Un candidat pourrait bénéficier de la division du vote, estime-t-il. Est-ce que c'est Québec solidaire QS ou la Coalition avenir Québec CAQ qui va en profiter ? On le voit dans les sondages, le Parti québécois PQ tire vraiment de la patte. S'il y a un comté qui peut basculer, c'est probablement celui de Rimouski.