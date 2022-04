Perrine H. Leblan fait partie des 21 auteurs et autrices en lice pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022.

Qui suis-je?

Née en France en 1992, je suis venue à Montréal à 19 ans pour étudier la création littéraire et je n'en suis jamais repartie, sauf pour parcourir quelques coins du monde à vélo. J'ai publié plusieurs nouvelles dans des revues littéraires au Québec, dont XYZ et Mœbius, ainsi qu'un roman pour la jeunesse intitulé La peur au placard, paru en France, aux éditions Oskar, en 2015. J'ai remporté le prix de la Fierté littéraire 2021 avec ma nouvelle Sur un autre rythme.

Ma nouvelle en quelques mots

Cette nouvelle raconte un périple à vélo, quelque part entre la fuite et la découverte de soi, qui soulève des questions d’identité et d’appartenance et qui apporte des réponses inattendues.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette nouvelle est inspirée de mes propres voyages à vélo et des réflexions qu’ils amènent. Je travaille actuellement sur un projet de roman de voyage à vélo queer et j’ai écrit cette nouvelle comme un échantillon à soumettre pour une demande de bourse de création au Conseil des arts et des lettres du Québec.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Je passe la main dans mes cheveux et, à ma surprise, mes doigts rencontrent presque aussitôt le vide. Ça fait plusieurs jours déjà que je les ai coupés, pourtant je sursaute encore en rencontrant le regard d’une inconnue dans tous les reflets que je croise. Une cabine se libère et j’entre essayer de nouvelles identités – quand je suis partie, je n’avais pas prévu que ce serait pour de vrai, j’avais à peine glissé une semaine d’existence dans mes sacoches. J’enfile les vêtements que j’ai dénichés dans ce minuscule magasin de sport au milieu de nulle part : une brassière un peu trop petite, des shorts et des t-shirts mous pris au rayon "hommes". » — Une citation de Extrait d'Apprendre à réapparaître, de Perrine H. Leblan

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.