Première étape vers une école secondaire à Val-des-Monts

Chaque jour, son adolescente doit effectuer le long déplacement qui mène jusqu’à son école actuelle, l’école polyvalente Nicolas-Gatineau.

Elle doit se lever à 5h45, le matin, pour prendre son autobus à 6h30. [...] Présentement, [quand elle revient de l’école], elle arrive, elle mange, elle défait sa boîte à dîner, elle fait son lunch, elle prend sa douche, elle fait ses devoirs et elle se couche. Elle n’a pas le temps de s'entraîner ni d’avoir un loisir pour décrocher , raconte cette mère de quatre enfants de Val-des-Monts, également enseignante à l’école Mamawi, à Ottawa.

Pour l’année scolaire 2021-2022, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) compte 649 élèves de la Municipalité inscrits dans une de ses écoles secondaires, majoritairement à l’École polyvalente Nicolas-Gatineau.

Comme beaucoup d’autres parents, dont certains réunis en association ou d’autres membres de la page Facebook Pour une école secondaire à Val-des-Monts , Mme Langlais-Provost milite pour l’ouverture d’une école secondaire dans la municipalité. Une revendication qui fait l'objet d'un certain consensus.

Les candidats aux élections [municipales], l'automne passé, ont tous été interpellés, puis tous, sans exception, ont donné leur appui à une école secondaire à Val-des-Monts. Aujourd'hui, les sept membres du conseil s'entendent : c'est ce qu'on veut, donc, on travaille dans cette optique-là , explique le maire Jules Dagenais.

« Pour moi, c'est aussi un souhait d'avoir une école secondaire dans le secteur de Val-des-Monts pour répondre aux besoins de cette clientèle. » — Une citation de Manon Dufour, directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs

La demande ne date pas d’hier, reconnaît la directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs , Manon Dufour.

On arrive au même consensus , dit-elle, expliquant que plusieurs discussions ont déjà eu lieu et que le dossier avance bien.

Pourtant, Val-des-Monts ne satisfait pas les critères pour la construction d’une telle école, puisque les trois établissements primaires sur son territoire ne sont pas totalement pleins.

Ce que je souhaite, c'est que le ministère ne regarde pas juste des chiffres, mais regarde aussi les humains qui sont derrière ces chiffres-là. Il faut regarder leur qualité de vie [...] et l'impact que ça peut avoir sur leur vie et sur leur réussite , plaide Mme Langlais-Provost.

Une nécessité scolaire et démographique

Le projet bénéficie de plusieurs arguments. Une étude sur le décrochage scolaire, menée par la Table Éducation Outaouais, a confirmé que les jeunes de la Municipalité étaient davantage touchés par ce phénomène.

Je suis présidente de la Table, donc j'ai été une des premières à être saisie des résultats. Et ça concordait avec ce qu'on voyait dans notre suivi de la réussite de nos élèves : c'est un facteur de vulnérabilité de demeurer loin, de ne pas pouvoir aller le soir, à pied, par exemple, à son école pour faire sa pratique de basket ou de rester plus tard pour avoir de la récupération ou toute autre activité sociale qui ramène les jeunes et leur donne un sentiment d'appartenance. [...] Puis, un des facteurs de protection pour réduire l'impact sur le décrochage de nos élèves, c'est d'avoir une école plus près du secteur où ils habitent , explique Mme Dufour.

« Les élèves pourraient faire beaucoup plus de parascolaire, participer à des activités sportives, artistiques ou autres, ce qui leur permettrait d'avoir un meilleur équilibre, mais aussi de créer des liens avec les jeunes de leur communauté, ce qui est essentiel pour diminuer le taux de décrochage et augmenter la réussite académique des élèves. » — Une citation de Valérie Langlais-Provost, mère de famille et enseignante

L’autre argument, c’est la croissance démographique qu’a connue la Municipalité ces cinq dernières années, avec une augmentation de 15,1 %. Sans oublier l'étalement urbain dans la région.

Sur le bureau du ministère en septembre?

Preuve que les choses avancent, le 20 avril prochain, les parents d’élèves des écoles primaires de Val-des-Monts sont invités à une consultation au gymnase de l'École du Sommet.

On veut connaître les besoins des élèves. On veut être sûrs de bien y répondre, parce que quand on construit une école, c'est pour plusieurs années , explique Mme Dufour.

Le Centre de services scolaire des Draveurs CSSD sera prêt, dit-elle, à déposer une demande auprès du ministère de l’Éducation dès le mois de septembre prochain.

Reste toutefois à en déterminer la taille et le lieu de l’école, notamment. Les trois écoles primaires de Val-des-Monts comptent près de 1100 élèves, mais ce nombre n’est qu’un indicateur parmi d’autres, car plusieurs élèves pourraient décider d’aller dans une école privée ou dans des programmes particuliers au secondaire.

Raison pour laquelle Mme Langlais-Provost milite d’ores et déjà pour que la future école de Val-des-Monts dispose de programmes spéciaux, d’un volet alternatif ou plein air, par exemple.

Je pense que c'est important de le considérer tout de suite [...] pour permettre à nos jeunes de ne pas avoir à se déplacer pour des programmes spéciaux, mais de rester dans leur municipalité , dit-elle.

La mère de famille souhaite également que le futur établissement bénéficie du cadre de Val-des-Monts et soit installé près de la forêt.

Selon le maire, un terrain a déjà été identifié derrière le complexe municipal, mais d’autres options sont également envisagées pour se rapprocher du noyau villageois de Perkins, à condition de pouvoir augmenter le périmètre urbain de ce secteur.

La directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs CSSD prévient, il faudra rester mobilisé pour voir le projet aboutir.

Ça prend une forte mobilisation. Il ne faut pas lâcher si on a un premier refus, par exemple. Là, ce sera notre première demande en septembre. Mais je suis quand même assez optimiste , glisse Mme Dufour.

La réponse devrait être connue en juin 2023 et la pelletée de terre n’est pas pour demain.

Dans le meilleur des mondes, on aurait une réponse favorable en juin 2023. Et là, il y a tout le délai de planification, d’études de sol, faire les plans et ensuite la construction , énumère la directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs CSSD . Une école, ça se construit en 18 mois, donc c'est certain que l'ouverture ne sera pas en septembre 2023.

