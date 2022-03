Un agent de la GRC en N.-É. fait face à 2 accusations de voies de fait

L'agent Aaron Brown, 41 ans, doit comparaître devant le tribunal provincial de Sydney le 17 mai.

Le Serious Incident Response Team SIRT n'a pas divulgué les détails de l'incident survenu le 26 janvier, en disant que ça pourrait compromettre le droit de l'agent à un procès équitable, car l'affaire est maintenant devant les tribunaux.

Dans le cadre de l'enquête du Serious Incident Response Team SIRT , la victime, huit policiers et cinq témoins civils ont fait des dépositions. Les notes de trois policiers et une vidéo ont également été examinées.

La Gendarmerie royale du Canada GRC a contacté le Serious Incident Response Team SIRT pour signaler l'allégation le 2 février.

Selon un article du Cape Breton Post de 2012, l’agent Brown a plaidé non coupable à une accusation antérieure de voies de fait pour un incident survenu au Nouveau-Brunswick en 2011. Il avait ensuite été acquitté car la Couronne n'avait présenté aucune preuve.