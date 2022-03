La série mettant en vedette le président ukrainien est sur Netflix

Servant of the People, la comédie de situation qui a rendu célèbre Volodymyr Zelensky avant qu’il ne devienne le président de l’Ukraine, est maintenant sur Netflix. On peut y regarder les 23 épisodes de la première saison.

Servant of the People suit l’histoire d’un professeur, interprété par Zelensky à l'époque où il était acteur. Son personnage devient président de l’Ukraine de manière inattendue après que l’une de ses diatribes contre la corruption dans son pays soit devenue virale sur les réseaux sociaux.

La série satirique a connu trois saisons avant de prendre fin en 2019, lorsque Zelensky s’est réellement lancé dans la course à la présidence de l’Ukraine sous la bannière d’un nouveau parti politique, également appelé Servant of the People (serviteur du peuple)

La série est une comédie, mais c’est également un document important qui nous montre d’où vient Zelensky , a affirmé dans une déclaration Nicola Soderlund, directeur associé du groupe suédois Ecco Rights, qui détient les droits de distribution de la série.