La Vallée-de-l’Or priorise la prévention des fraudes et le travail auprès des itinérants

Le comité de la sécurité publique de la MRC, sur lequel siègent deux représentants de la SQ, a adopté mercredi son plan d’action 2022-2023.

Selon le préfet Martin Ferron, la SQ rapporte de plus en plus de cas de fraude par téléphone ou par Internet.

Souvent, ce sont des gens plus vulnérables qui sont touchés et on parle dans certains cas de fraudes de plusieurs milliers de dollars, rapporte-t-il. Il faut une meilleure sensibilisation. On le cible comme priorité pour s’assurer que nous ayons les suivis des actions qui sont prises et de toutes les communications. On va essayer d’être proactifs pour mieux transférer l’information aux citoyens.

La MRC de la Vallée-de-l’Or (MRCVO) voit aussi la SQ comme un acteur important pour une cohabitation plus harmonieuse au centre-ville de Val-d’Or, avec les personnes en situation d’itinérance.

C’est clairement un enjeu prioritaire pour le secteur de Val-d’Or, souligne Martin Ferron. La police communautaire fait un travail important et la SQ doit aussi être un maillon important de la chaîne. On doit être en mode ouverture avec ces gens-là. Il faut essayer d’enlever la répression pour guider ces gens vers les bons canaux. On croit à la bonne volonté de la SQ pour y arriver.

Parmi les autres priorités du comité de sécurité publique de la MRCVO pour 2022-2023, notons l’intervention en matière de stupéfiants auprès des jeunes et la maximisation de la présence policière lors des grands événements sportifs, culturels et communautaires.