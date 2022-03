Des adresses sont attribuées à des sentiers à l’Î.-P.-É. pour faciliter le repérage

Il peut être difficile, par exemple, de trouver le point de départ du sentier Dromore South en se disant qu’il est à l’est de Charlottetown, à l’ouest de Souris et près de la route 48, indique le président de Sentiers Î.-P.-É., Mike Salter.

Mais lorsque l’on saisit dans une application son adresse civique, 21, chemin High Bridge, elle peut mener au bon endroit, explique-t-il.

Important en cas d’urgence

Sentiers Î.-P.-É. recommande d’attribuer plus d’adresses civiques aux sentiers de la province.

L’organisme a récemment acquis deux adresses, l’une pour le sentier de randonnée Selkirk et l’autre pour le sentier Forestview. Ils sont maintenant plus faciles à trouver, souligne M. Salter.

L'adresse d'un sentier aide les randonneurs à le trouver et les secouristes à trouver tout randonneur en difficulté. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

Les autorités provinciales ajoutent que des adresses du genre sont aussi cruciales pour les services d’urgence lorsqu’il s’agit de secourir des randonneurs en difficulté.

Nous disons toujours que nous ne pouvons pas vous aider si nous ne pouvons pas vous trouver , rappelle Tanya Mullally, coordonnatrice provinciale de la gestion des urgences.

Le service 911 devrait poser une série de questions en cas d’appel de ce genre pour trouver des points de repère pouvant guider les secours, explique-t-elle.

Des facteurs dont il faut tenir compte

Une adresse civique est légalement obligatoire pour toute propriété sur laquelle se dresse une structure. Quant aux sentiers de randonnée, ils devraient être évalués au cas par cas, selon Tanya Mullally.

Les autorités provinciales ont ajouté des points de repère au sentier de la Confédération il y a une dizaine d’années pour faciliter les choses en cas d’urgence, précise Mme Mullaly.

Il faut tenir compte de l’usage du sentier, de sa longueur, de son emplacement et de plusieurs autres choses, explique-t-elle. Il ne suffit pas d’installer des panneaux indicateurs partout, il faut aussi les entretenir et s’assurer qu’ils demeurent bien visibles.

Tanya Mullally, coordonnatrice provinciale de la gestion des urgences à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Brian Higgins

Le processus de demande d’une adresse est expliqué sur le site Internet du gouvernement provincial.

Mike Salter ajoute qu’une adresse est au moins un point de départ pour les services d’urgence en cas de besoin.

Il conseille vivement aux randonneurs de bien se préparer en ayant toujours avec eux une boussole et un téléphone dont la batterie est pleinement rechargée et sur lequel est installée une application de plans de sentiers. Il ne faut pas oublier non plus de prévenir sa famille et ses amis et de leur donner une heure approximative de retour.

Mike Salter recommande aussi aux randonneurs de prendre une photo du panneau indicateur du sentier pour éviter d’être pris au dépourvu en cas d’oubli de l’adresse du sentier.