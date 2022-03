Un camp pour apprendre à survivre à une chute en eau froide

Respirer, s'engouffrer dans l'eau glaciale... et rester calme! Une démarche qui semble simple, mais qui peut sauver la vie d'une personne qui chute dans une eau frôlant le point de congélation. Des élèves de 4e secondaire de l'École de la Montée, à Sherbrooke, ont mis la théorie en pratique en participant à un camp d'immersion en eau froide.

Une nuit en pleine forêt, dans des abris confectionnés par eux, a d'abord mis la table pour ce qui les attendait.

On n'a pas très bien dormi à cause du froid , admet un élève, un peu hagard en raison du manque de sommeil. En plus, les gars ont fait cramer les oeufs , se plaint Emma Huot.

Mais le déjeuner un peu raté lui donne tout de même suffisamment d'énergie pour la suite des choses. Emma est un peu fébrile, mais elle soutient avoir confiance envers ses partenaires.

Ça va être correct! Mes collègues de travail vont être là pour me secourir , dit-elle en riant.

Emma Huot a bien aimé l'expérience, même si l'immersion en eau froide s'est avérée « un gros choc ». Photo : Radio-Canada

Car en plus d'apprendre comment réagir en cas de chute dans l'eau glacée, les élèves reçoivent également une formation pour pouvoir porter assistance à une personne en détresse.

Ils doivent veiller sur les élèves qui sont allés dans l'eau. Surveiller les signes d'hypothermie, les grelottements, qu'ils prennent des breuvages chauds, qu'ils s'activent , explique l'enseignante d'éducation physique Doris Saint-Laurent.

Le moment de se jeter à l'eau!

À quelques minutes de l'épreuve, la confiance d'Emma commence à être ébranlée. L'eau est à combien? demande-t-elle, légèrement hésitante.

Flottant à la surface de la rivière en combinaison isothermique, l'instructeur Gabriel Bolduc offre une démonstration. Il tente d'être rassurant, mais son ton chevrotant ne rassure pas les plus frileux!

Vous allez voir que tranquillement... tranquillement... le froid va s'en aller. Ouians... so,so!

Gabriel Bolduc, instructeur, soutient que le plus important en cas de chute en eau froide est de ne pas paniquer. Photo : Radio-Canada

Les plus braves s'immergent complètement. C'est comme un gros choc! témoigne Emma. Certains se glissent à l'eau sans le moindre son. D'autres lâchent de petits cris de surprise. Dans tous les cas, pas question de paniquer : les élèves apprennent que leur pire ennemi est la panique, qui peut même mener à la noyade.

« Une fois que tu as contrôlé ton corps, ta respiration, ta panique, l'hypothermie va venir vraiment plus tard. Elle peut prendre de 45 minutes à une heure. L'hypothermie n'est pas le pire danger dans l'immédiat. » — Une citation de Gabriel Bolduc, instructeur

Reconnecter avec les autres et la nature

Cette expérience a été rendue possible grâce à l'implication de Doris Saint-Laurent. Cela fait trois ans que je la réfléchis et que j'essaie de la construire! souligne-t-elle.

L'enseignante Doris Saint-Laurent donne les bases de l'exercice aux élèves. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

En plus de donner des notions importantes de survie, l'enseignante soutient que l'exercice vise à valoriser l'entraide tout en retrouvant le plaisir d'être en nature. Et aussi, surtout, apprendre à décrocher des appareils électroniques puisque leur utilisation est interdite!

« C'est l'aspect bon samaritain. C'est le travail de tout le monde [...] Ils sont obligés de socialiser et de travailler en équipe, de vivre au ralenti. » — Une citation de Doris Saint-Laurent, enseignante d'éducation physique

Ça crée beaucoup de liens importants , admet Emma, qui, somme toute, a bien aimé cette expérience scolaire unique.

Avec les informations de Thomas Deshaies