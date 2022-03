La province nommée défenderesse dans le projet de poursuite des décès de Northwood

Le procès qui a été déposé en juin 2020 allègue que les procédures et les politiques de Northwood ont provoqué la propagation de la COVID-19 dans l'établissement, causant la mort de résidents et des torts à leurs proches.

Les amendements déposés au tribunal par le cabinet d'avocats Wagners affirment que les compressions budgétaires et les gels répétés de la province dans le secteur des soins de longue durée ont laissé les résidents à risque de propagation de maladies infectieuses.

Le recours collectif proposé allègue également que la province a fait preuve de négligence dans sa réglementation et sa surveillance de Northwood, y compris son mépris des problèmes de permis et des violations de la santé et de la sécurité.

La province a pris des mesures décisives dans les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse, tout en choisissant de ne pas prendre ou imposer ces précautions similaires dans les établissements de soins de longue durée pour prévenir et limiter l'épidémie mortelle , déclare la firme Wagners dans un communiqué.

Les choix et l'inaction de la province ont entraîné la mort de nombreux citoyens vulnérables confiés à ses soins et à sa surveillance.

L'avocat de la firme d'Halifax, Ray Wagner, dit que si le recours va de l’avant, le procès pourra exposer ce qui s'est déroulé à Northwood au début de la pandémie.

Les membres du recours n'ont toujours pas de réponses sur l'épidémie chaotique, ni de reconnaissance que des mesures concrètes seront prises pour empêcher une telle tragédie, ni même d'excuses , écrit la firme. Ces démarches sont, pour certains, tout aussi importantes que l'indemnisation de la perte de leurs proches.

Le recours proposé n'a pas encore été certifié.