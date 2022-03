COVID-19 : Le Québec rapporte 11 décès supplémentaires et 9 hospitalisations en moins

Dans son plus récent bilan, la santé publique du Québec rapporte 1073 hospitalisations liées à la COVID-19, soit une diminution de 9 patients hospitalisés par rapport à la veille.

Le nombre de patients aux soins intensifs est quant à lui passé à 56, une baisse de 10 par rapport au bilan précédent.

La santé publique enregistre également 11 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre total de morts depuis le début de la pandémie à 14 213 décès. Depuis le début de la cinquième vague de la maladie, 2549 personnes sont mortes au Québec en raison de la COVID-19.

Depuis les 24 dernières heures, 1380 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été déclarés par les autorités de santé publique. Ainsi, depuis le mois de février 2020, 939 650 Québécois ont contracté la COVID.

Québec indique 13 452 analyses ont été effectuées, et le taux de positivité a augmenté à 10,6 %. La moyenne se situait à 9,5 % lors des sept derniers jours.

Toutefois, le nombre de cas recensés par les autorités n'est pas représentatif de la situation réelle au Québec, car l'accès aux centres de dépistage est limité aux groupes jugés prioritaires.

Vaccination

La santé publique précise que 4636 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à des Québécois mardi. Un total de 18 847 871 doses ont été reçues, incluant celles qui ont été données à l’étranger.

À ce jour, 87 % des Québécois âgés de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, et 52 % en ont reçu trois.

