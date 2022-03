Les modes de stockage de résidus miniers qui seront utilisés dans le projet d'agrandissement du complexe minier du lac Bloom sont jugés « acceptables » par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Ainsi, le projet fait fi des recommandations du BAPE qui concluait en 2021 que le projet était inacceptable dans sa forme actuelle

On fait aussi de l’information en format collation.

La semaine dernière, Québec a adopté un décret autorisant à l'entreprise minière Champion Iron le stockage de résidus miniers dans huit lacs et plusieurs cours d'eau près de Fermont.

Champion Iron, qui comprend l'entreprise Minerai de Fer Québec, indique que depuis la publication du rapport, le projet n'a pas été changé comme tel.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC a refusé la demande d'entrevue officielle de Radio-Canada, mais défend dans un courriel que les options proposées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement BAPE qui permettaient de réduire l'empreinte écologique n'étaient pas envisageables pour des raisons techniques et économiques .

« En se basant sur l’ensemble de l’information présentée par l’initiateur [Minerai de Fer Québec], le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC conclut, en considérant les aspects environnementaux, techniques, économiques et socioéconomiques, que la localisation des aires d’accumulation ainsi que le mode de déposition des résidus et des stériles miniers sont acceptables. » — Une citation de Extrait du courriel du MELCC envoyé à Radio-Canada

La semaine dernière, des groupes environnementaux se sont dits déçus de la décision prise par Québec.

Plan de compensation pour l'habitat du poisson

Champion Iron devra compenser l'ensemble des pertes de l'habitat du poisson et des milieux humides et hydriques avec la réalisation de travaux et une contribution financière pouvant aller jusqu'à 53 millions de dollars.

Le plan de compensation des pertes de l’habitat du poisson [...] vise à réaliser trois projets dans la région de la Côte-Nord et un projet dans la région administrative du Centre-du-Québec , écrit le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC sans préciser la nature de ces projets. Ceux-ci totaliseront une superficie de 90,2 hectares.

Des travaux sont aussi prévus pour la compensation des pertes de milieux humides et hydriques. Ce plan vise à restaurer cinq bancs d’emprunt situés près de Fermont et à augmenter la superficie de mares sur un site adjacent au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, situé à 40 km de Baie-Comeau , précise le ministère.

Champion Iron devra soumettre les plans de ces différents projets de compensation au ministère avant de commencer les travaux.

Si les travaux finaux ne permettent pas de compenser entièrement les pertes des différents habitats, l'entreprise minière devra verser un montant pouvant aller jusqu'à 53 millions de dollars.