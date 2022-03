4 millions de dollars pour un programme d’accès à l’emploi en Saskatchewan

Le programme finance des expériences de travail rémunérées pour permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir des compétences pratiques dans des secteurs prioritaires comme l'hôtellerie, l'agriculture, les services de détail, la santé et les soins aux enfants.

Selon le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, le programme aura pour but d’alimenter les secteurs avec des besoins en main-d'œuvre.

« Cet investissement va renforcer la Saskatchewan en remplissant les besoins des employeurs avec des travailleurs qualifiés tout en encourageant l’employabilité des personnes à la recherche de travail qui souhaitent participer pleinement à notre économie d'après pandémie. » — Une citation de Jeremy Harrison, ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan

Les employeurs auront la possibilité d'offrir des expériences de travail aux chercheurs d'emploi ou aux personnes sous-employées. Ils vont aussi bénéficier d’un partage des coûts pour les salaires.

La province va investir jusqu’à 6000 $ par participant à l’expérience de travail. Elle va aussi assurer une couverture à 100 % du salaire horaire minimum au cours du premier mois, à 80 % au cours du deuxième mois et à 60 % au cours des troisième et quatrième mois.

Ce projet, financé par l’entente du Canada-Saskatchewan sur le transfert de la main-d'œuvre, permettra à 456 personnes à la recherche de travail d’entrer en contact avec des employeurs.

Pour être admissibles, les participants doivent notamment être âgés de 18 ans et plus et être des demandeurs d'emploi travaillant avec SaskJobs Career Services ou avec un fournisseur de services approuvé.