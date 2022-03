La télésanté ne remplit pas ses promesses au Québec, estime la vérificatrice générale

Dans un rapport déposé mercredi à l’Assemblée nationale, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, affirme que le système de consultation médicale à distance, mis sur pied pendant la pandémie, n’a pas démontré l’efficacité attendue faute d’encadrement et de financement adéquat du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Lors de la première vague de COVID-19, en mars 2020, alors que le Québec affrontait sa première période de confinement, le gouvernement Legault avait permis aux médecins omnipraticiens et aux spécialistes de continuer d’offrir des consultations à leurs patients par téléphone ou par vidéoconférence.

Presque uniquement par téléphone

Selon les données présentées dans le rapport de la vérificatrice générale, de mars 2020 à mars 2021, 99 % des services à distance facturés par des médecins omnipraticiens dans le cadre de la télémédecine ont été faits par téléphone, contre 91 % pour les spécialistes.

Les logiciels de visioconférence comme Zoom, Teams ou Reacts ont donc été très peu ou pas utilisés par les médecins.

« Cette façon de faire pourrait avoir eu des impacts sur la qualité des soins offerts, puisque certains actes médicaux requièrent un contact visuel avec le patient, voire un examen physique. » — Une citation de Guylaine Leclerc, vérificatrice générale du Québec

Selon l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS le téléphone est un outil somme toute limité pour pratiquer la médecine, surtout dans le cas de nouveaux patients dont l’état n’est pas connu du médecin.

Le téléphone devrait être limité à la communication de résultats, au suivi de l’état de santé d'un patient après sa sortie de l’hôpital, à un suivi entre deux rencontres ou à la suite d’une consultation avec un médecin spécialiste , peut-on lire dans le rapport.

Les médecins québécois qui ont eu recours à la médecine à distance n'ont que très peu utilisé les logiciels de visioconférence. Photo : iStock

Les directives ont été émises tardivement, et ce, sans que le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec MSSS ne mette en place les moyens lui permettant de s’assurer que celles-ci sont respectées , estime la vérificatrice générale.

Volte-face

Ce n’est qu’un an après avoir autorisé son utilisation à grande échelle que le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS a finalement précisé le contexte dans lequel la téléconsultation médicale par téléphone pouvait être pratiquée.

En effet, après avoir permis un recours massif aux téléconsultations, Québec a fait volte-face en juin 2021 en limitant les services de téléconsultation aux patients déjà affiliés à un médecin et dont les problèmes de santé sont connus et non complexes. Plus question donc de consulter un médecin à distance pour les patients orphelins ou inconnus du médecin.

« Lorsqu’on est arrivé au moment de la pandémie, en mars 2020, le ministère n’était aucunement outillé pour pouvoir faire face aux besoins en télésanté. » — Une citation de Guylaine Leclerc, vérificatrice générale du Québec

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. Photo : Radio-Canada

Déplorant que le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS n’évalue pas l’efficacité et les améliorations que pourrait apporter la télémédecine, Mme Leclerc souligne qu’il est impossible dans ces conditions d’orienter efficacement son développement.

Qui plus est, bien qu’il se soit penché à deux reprises sur les possibilités qu’offre la télémédecine en 2001 ainsi qu’en 2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS n’avait jamais clairement identifié les besoins des établissements et des patients ni les possibilités qu’offrait cette technologie

Les infrastructures technologiques en place lors de l’arrivée de la pandémie ont également limité l’offre de soins de santé à distance faute d’accès à un réseau informatique de qualité et en raison d' une multitude de systèmes différents qui ne peuvent pas communiquer entre eux . Certains établissements ne disposaient même pas d'un réseau Internet haute vitesse, a constaté la VG.

Pas une priorité

Lorsqu’on regarde les efforts et le financement qui ont été consacrés au développement de la télémédecine au Québec ces dernières années, force est de constater que Québec est loin d’en avoir fait une priorité.

« Des projets de télésanté prometteurs ne sont pas mis en œuvre ou exploités à leur plein potentiel. Ils ne sont donc pas accessibles au plus grand nombre de patients possible. » — Une citation de Guylaine Leclerc, vérificatrice générale du Québec

Plusieurs projets en cours, certains depuis plus de 10 ans comme le télédépistage de la rétinopathie diabétique (2008) ou la plateforme de consultation virtuelle (2001) offrent des résultats mitigés, selon la vérificatrice soit parce qu’ils n’atteignent pas les objectifs fixés ou parce que peu d’établissements les utilisent .

Des solutions

Pour remédier à la situation et développer à son plein potentiel la télémédecine et les soins de santé à distance au Québec, Guylaine Leclerc émet quatre recommandations :

Apporter les ajustements nécessaires pour assurer une pratique efficace, économique et sécuritaire en matière de soins de santé offerts à distance.

Mettre en place des mécanismes pour que les projets en télésanté soient réalisés dans des délais raisonnables notamment en ce qui a trait aux infrastructures technologiques .

. Prioriser les projets de télésanté en fonction de leur potentiel de contribuer à l’amélioration durable de l’accès aux soins de santé, évaluer ces projets en temps opportun et s’assurer de leur utilisation optimale par les intervenants et les patients .

. Définir des objectifs et des indicateurs pour mesurer la contribution de la télésanté à l’amélioration de la prestation des soins de santé; de responsabiliser les établissements quant au développement de la télésanté et à l'atteinte de ses finalités .

Le gouvernement du Québec n’a cependant pas jeté l'éponge en matière de télémédecine et de téléconsultation, il s’est notamment donné pour objectif dans son plan stratégique 2019-2023 de mener à bien huit projets de télésanté dans la province d’ici 2023. L’un des principaux défis qu’il compte relever est de développer et déployer des plateformes informatiques qui pourront être utilisées par tous les intervenants du réseau et être accessibles à tous les patients.