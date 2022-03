La nation Eskasoni lance un service de transport en commun

Avec l'aide du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, la bande a acheté une fourgonnette pour faire du porte-à-porte dans la communauté et un minibus qui circule deux fois par jour entre les arrêts établis à Eskasoni, Membertou et Sydney.

Le service a été lancé lundi et le premier jour a été un peu lent, mais les affaires devraient reprendre à mesure qu'il devient plus connu, croit Kennis Gould, directeur des opérations du transport en commun d'Eskasoni.

Nous avons recueilli beaucoup de commentaires de la communauté, ça va être assez utilisé.

La bande a mené un sondage et a déterminé que le service peut s'attendre à beaucoup d'achalandage.

Nous avons identifié que la communauté avait vraiment besoin d'un service de transport comme celui-ci depuis très longtemps , ajoute-t-il.

Le plus proche que nous ayons est à Sydney et ça n'offre pas de service à Eskasoni.

La première nation offrait déjà le transport pour les rendez-vous médicaux. L'enquête a révélé que les usagers des transports en commun recherchent principalement un moyen de transport pour faire leurs courses, mais aussi pour rendre visite à leur famille et à leurs amis.

Les deux véhicules sont accessibles aux fauteuils roulants et le tarif est de 5 $ pour un aller simple dans la communauté et de 10 $ pour un aller simple vers Membertou et Sydney.

Kennis Gould précise que les personnes qui habitent trop loin des arrêts peuvent utiliser la camionnette pour se rendre à l'autobus qui se rend en ville.

En plus du bureau de la bande, le minibus s'arrête à Muin Gas, Frenchie's Convenience Store, Foodland et Denny's Lane à Eskasoni.

Il s'arrête également au centre commercial Keltic Drive à Sydney River, à Membertou, à l'hôpital régional du Cap-Breton, au centre commercial de Sydney sur la rue Prince et au centre commercial Mayflower.

Les personnes interessées sont invitées à réserver une course par courriel ou par téléphone. Les détails sont répertoriés sur la page Facebook du transport en commun d'Eskasoni.