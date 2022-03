Le décès d’Adam Pajot Gendron causé par une réaction à des piqûres de guêpes

Si M. Pajot Gendron n’avait pas été piqué par des guêpes [...], il ne serait pas décédé ce jour-là , mentionne le coroner dans son rapport réalisé à la suite d'une autopsie réalisée au Centre hospitalier régional de Rimouski. La pathologiste qui avait alors examiné le documentariste avait affirmé avoir trouvé un foyer d’hémorragie au cerveau de l'homme de 39 ans.

Le fil des événements

Au début du mois d’août 2021, M. Pajot Gendron et sa conjointe constatent la présence de deux nids de guêpes sous le patio et sur le palier de leur demeure. Il tente alors d’éradiquer le nid, sans succès, et se fait piquer à deux reprises à la tête et au cou. Il n’a pas de symptômes, mais une rougeur et une légère douleur , écrit le coroner.

Trois jours plus tard, en revenant de faire son jogging, il s’habille pour se protéger d'éventuelles piqûres en enfilant des pantalons longs, des gants épais, une paire de lunettes, un capuchon qui enveloppe le dessus et les côtés de sa tête, et il revêt un masque qui couvre la bouche et le nez. Toutefois, il ne met pas de bottes. Il porte des bas et des pantoufles.

Après avoir versé deux bols d'eau bouillante sur les nids, il se fait piquer sur le pied droit. Quelques moments plus tard, il commence à se sentir étourdi, s'étend sur le divan et commence à avoir du mal à respirer. Ses lèvres sont devenues bleues et son souffle court , peut-on lire dans le rapport.

Sa conjointe dépose alors une serviette d’eau froide sur son front. C’est à ce moment qu’Adam Pajot Gendron se met à convulser. Vers 8 h 25, sa conjointe appelle le service d’urgence et lui injecte une dose d’Épipen avant l’arrivée des ambulanciers. Lorsque ceux-ci arrivent sur place, sa condition ne s’est pas améliorée. Il tombe en asystolie –arrêt de l'action mécanique et électrique du cœur – durant le trajet vers l’hôpital. Cinq chocs lui sont donnés dans l’ambulance. Inconscient à son arrivée à l’hôpital, une inhalothérapeute pratique de longues manœuvres de réanimation, en vain. Son décès a été constaté à 10 h 35.

La pathologiste, qui a décelé une hémorragie cérébro-méningée au moment de l’autopsie, est d’avis qu’elle a été causée par les piqûres de guêpes le matin même. Il s’agit d’un décès accidentel , conclut le rapport du coroner.

Une bourse à la mémoire du documentariste

La disparition d'Adam Pajot Gendron a été vécue comme une grande perte pour le milieu du documentaire. Il avait fondé la maison de production rimouskoise Tortuga Films en 2006, dont plusieurs séries documentaires ont été applaudies au Québec et dans le monde.

Le Carrousel international du film de Rimouski, dont il a été président pendant plusieurs années, vient d'ailleurs lancer une bourse à sa mémoire dans le but de favoriser la production de documentaires jeunesse.