Les Aigles Bleus en route vers la demi-finale

Le Bleu et Or remporte la série quart de finale avec deux victoires. Les marqueurs lors de cette rencontre ont été Édouard St-Laurent (deux buts), William Basque, Olivier-Luc Haché et Nathaël Roy.

On a réalisé un bel échange de passes entre Maxime [Boudreau] et moi et j’ai pu lancer dans un filet presque ouvert pour le but gagnant , raconte Édouard St-Laurent.

Les Aigles ont marqué cinq buts.

On a joué une belle partie avec des hauts et des bas. On a travaillé fort et tous sont super contents de cette victoire. On devra jouer de la même manière en demi-finale , ajoute-t-il.

L'entraîneur Judes Vallée avait le sourire facile suivant la partie.

C’est une belle victoire d’équipe! , se réjouit-il. On a connu une belle première période et même en deuxième, sauf deux erreurs qui ont donné deux buts. On a démontré beaucoup de caractère et les joueurs ont démontré que n’importe quoi peut arriver si on joue en équipe.

La demi-finale s'amorce dès vendredi soir au domicile des Reds de UNB, champions de la saison régulière.