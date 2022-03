Immobilier : moins de nouvelles constructions en 2021 dans la région

La hausse du prix des matériaux et la pénurie de main-d'œuvre semble avoir ralenti la construction de nouveaux logements au Bas-Saint-Laurent.

Selon le bilan 2021 de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier au Bas-Saint-Laurent a connu une baisse de 32 % par rapport à 2020, soit la baisse la plus importante enregistrée dans les régions du Québec. Cette baisse était toutefois anticipée puisque la région avait connu une année exceptionnelle en 2020.

À Rimouski, où le taux d'inoccupation est passé de 0,9 % en 2020 à 0,2 % en 2021, aucun nouvel immeuble destiné à des logements locatifs n'a vu le jour l'an dernier. La construction de maisons unifamiliales est elle aussi en baisse. La forte hausse du prix des matériaux explique en partie cette tendance, estime le directeur des services économiques à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), Paul Cardinal.

« C'est presque 20 % d'augmentation au niveau des coûts de construction pour une maison neuve, donc c'est quand même énorme. » — Une citation de Paul Cardinal, directeur, APCHQ

Les mises en chantiers se sont faites plus rares à Rivière-du-Loup également, tandis que Matane est la seule grande ville bas-laurentienne à avoir enregistré une hausse en 2021.

Mises en chantier en 2021 Mises en chantier en 2021 Ville Nombre de mises en chantier en 2021 Variation par rapport à 2020 Matane 22 + 38 % Rimouski 99 - 18 % Rivière-du-Loup 50 - 68 % Saint-Antonin 24 - 14 %

Plus d'immeubles à logements?

Alors que les besoins en logements locatifs sont grands dans la région, le prix des matériaux risque de continuer à refroidir les ardeurs des promoteurs immobiliers. Même si les incertitudes d'approvisionnement liées à la pandémie semblent s'estomper, la guerre en Ukraine a déjà des conséquences sur le prix de l'aluminium, de l'acier et du gypse, explique Paul Cardinal.

On pensait que la pression sur les coûts de construction pour les résidences serait un peu moindre en 2022 qu'en 2021, parce qu'on pensait que la situation était pour revenir graduellement à la normale mais pas du tout, ça change complètement la donne, la durée du conflit en Ukraine, ça va avoir un impact sur les coûts de construction ici , a-t-il déclaré en entrevue à l'émission Même fréquence.

Après avoir connu une baisse cet été, le prix du bois est à nouveau en hausse (archives). Photo : La Presse canadienne / Darryl Dick

Il ajoute que même si de nouveaux logements étaient construits par des promoteurs privés, ils ne répondraient pas nécessairement aux besoins de la population.

Selon les dernières données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL , un logement de deux chambres à coucher à Rimouski, ça va être 696 $ [par mois] en moyenne. Si on construit du neuf, ça va être dans les quatre chiffres le loyer mensuel. On peut bien ajouter des logements, mais encore faut-il que les gens aient les moyens de payer ces loyers-là , dit-il.

Des logements abordables pour faire face à la pénurie

Cependant, même pour les immeubles déjà existants, les prix sont déjà élevés en raison de la rareté des logements, explique Véronique Laflamme, du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Quand on parle d'une baisse du taux d'inoccupation, ce ne sont pas juste des chiffres. Souvent, cette pression vient avec une hausse plus rapide des loyers, avec une pression supplémentaire sur les locataires qui craignent de devoir déménager, ça vient souvent avec plus de discrimination , déplore-t-elle.

« Si on compare les prix des logements qui étaient en location il y a 2,3 ans et ceux qui sont actuellement annoncés sur les petites annonces, on voit qu'il y a une augmentation rapide du coût des logements. Il peut y avoir de la surenchère. » — Une citation de Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU

La solution, selon elle, passe par la construction de logements sociaux, qui seraient donc abordables pour les locataires. Cette façon de faire permettrait, selon elle, de sortir de la logique spéculative .

En février, Québec a annoncé la création de 32 logements pour les aînés qui seront situés dans le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, à Rimouski. L'aménagement de ces logements ne se terminera toutefois pas avant l'automne 2022, et les besoins demeureront criants, estime Mme Laflamme.