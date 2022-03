Un service de transport en commun dans la Péninsule acadienne dès l’été

Il sera bientôt possible de circuler entre Néguac et Bathurst en passant par Tracadie, Pokemouche et Caraquet. Un trajet reliant Lamèque, Shippagan et Pokemouche est aussi en préparation.

De plus, pour ceux qui n’habitent pas à proximité des routes établies, un service sur demande sera créé.

C’est l’aboutissement de plusieurs mois d’efforts de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA), qui s’occupera du service.

L’idée est d’avoir un circuit principal qui fera différents arrêts dans la Péninsule acadienne et si vous n’êtes pas sur l’un de ces circuits, alors vous pourrez demander à ce qu’une minifourgonnette vous y emmène , explique le responsable des communications de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne CSRPA , Cédric Landry.

C’est un projet positif pour la région et qui avance excessivement rapidement! , se réjouit-il.

Le service devrait coûter approximativement 5 $ par personne pour voyager sur le circuit principal. Le voyage vers Bathurst pourrait coûter aux environs de 10 $. Des forfaits pourraient aussi être offerts pour les utilisateurs réguliers.

Cédric Landry est responsable des communications à la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Janique LeBlanc

« Ce n’est pas un service gratuit, mais on veut que ce soit un service très abordable » — Une citation de Cédric Landry, responsable des communications de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne

Il indique qu’une fois que les pépins de la phase de démarrage reliée au projet pilote seront réglés, le service devrait être maintenu.

L’organisme a développé ce projet après avoir obtenu un mandat des municipalités membres en novembre.

M. Landry précise qu’un budget de 1,2 million dollars est prévu pour l’achat de quatre autobus de 25 passagers et d’au moins cinq minifourgonnettes. L’argent provient de contributions des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités.

La Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne CSRPA doit bientôt procéder à l’embauche d’un coordonnateur et prévoit embaucher cinq chauffeurs. Les coûts d’exploitation annuels sont évalués à 765 000 $, mais le montant exact et la répartition des contributions restent à déterminer à l'issue du projet pilote.

Une première dans la Péninsule acadienne

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, pointe qu’aucune compagnie n’offre de service d’autobus ou de taxi dans sa municipalité. Cette situation est particulièrement un problème pour les aînés et les nouveaux arrivants.

Bernard Thériault, maire de Caraquet, se réjouit du lancement du nouveau projet de transport en commun. Photo : Radio-Canada

C’est un besoin parce que plusieurs personnes vieillissent et ne sont peut-être pas à l'aise de conduire une voiture , dit-il.

Il ajoute que certaines personnes ont de la difficulté à se rendre à leurs rendez-vous médicaux dans les hôpitaux de la région.

De plus, des entreprises de la région dépendent de plus en plus de la main-d'œuvre étrangère, indique le maire. Ces personnes ont également besoin d’avoir accès à un service de transport en commun.

Comme Fredericton, Moncton et Saint-Jean, nos communautés ont besoin de travailleurs et c’est très difficile pour quelqu'un qui n’a pas de voiture, pas de façon de se déplacer ou de répondre à un appel du travail , souligne M. Thériault.

Pour une croissance régionale durable

Pour Yves Bourgeois, doyen des études au campus de Shippagan de l’Université de Moncton, le besoin pour un service plus permanent de transport en commun est apparu après le succès de diverses initiatives locales menées essentiellement par des bénévoles.

Yves Bourgeois croit que le transport en commun pourra contribuer à la croissance démographique et économique de la Péninsule acadienne (archives). Photo : ici Radio-Canada/André Maillet

Ce que nous avons observé est que plusieurs personnes, des jeunes, des immigrants, ne restent pas , explique-t-il.

Il ajoute qu’il est difficile pour une personne ayant des revenus irréguliers et qui ne possède pas de véhicule de rester dans une région où l’offre de transport est limitée.

Selon lui, une fois que les municipalités réalisent l’impact de la question du transport sur la croissance démographique, elles sont plus enclines à participer à un projet de transport collectif et ainsi atteindre leurs cibles de croissance démographique et économique.

Avec les informations d’Aidan Cox de CBC et de l’émission La matinale d’ICI Acadie