Ukraine : de douloureux souvenirs de guerre pour Adis Simidzija

Près de trois millions d’Ukrainiens ont choisi de fuir leur pays depuis le début de l’invasion par la Russie, il y a trois semaines. Cette décision de quitter n’est pas inconnue de ceux qui ont vécu la guerre, comme Adis Simidzija. Ce Trifluvien a fui la Bosnie-Herzégovine avec sa mère et son frère en 1998, alors qu'il n'avait que 9 ans.

Ce conflit a forcé plus de deux millions de personnes à quitter leur pays pour trouver refuge ailleurs, notamment au Canada.

Les images en provenance de l’Ukraine ravivent donc de douloureux souvenirs pour ces réfugiés.

C’est surréaliste , lance Adis Simidzija, en entrevue à l’émission En direct.

C’est sûr que j’essaie de ne pas trop regarder [les nouvelles], parce qu’on sait très bien ce qui se passe. On nous rapporte des morts chaque jour, des attaques chaque jour, donc ce n’est pas non plus pertinent pour quelqu’un comme moi, qui a vécu ce que j’ai vécu, de m’alimenter de ça tous les jours.

Adis Simidzija Photo : Radio-Canada / Thomas Lafontaine

L’Organisation des Nations unies rapporte qu’un enfant fuit l’Ukraine chaque seconde en raison des combats. Ils sont généralement accompagnés uniquement de leur mère, puisque leur père doit rester sur place pour combattre.

Dans le cas d’Adis Simidzija, son père, un civil, a été tué par l’armée serbe.

C’est donc sa mère qui a eu la responsabilité de faire en sorte que son intégration, et celle de son frère, se passe bien. Les enfants servent dans ces moments de vecteur d’intégration pour les parents, affirme-t-il.

Faire preuve de prudence

Alors que le Québec et le Canada se sont montrés ouverts à faire leur part pour faciliter l’arrivée de réfugiés ukrainiens, Adis Simidzija croit qu’il faut faire preuve de prudence dans la façon dont ils seront accueillis.

Il dit être dérangé par des propos qu’il a entendus à l’effet que cette arrivée de nouveaux citoyens puisse avoir un effet bénéfique sur la pénurie de main-d’œuvre qui sévit présentement.

« Quelqu’un qui fui son pays à cause de la guerre, il ne vient pas ici pour essayer de se trouver une job. » — Une citation de Adis Simidzija

Il faut être très, très prudent dans la façon dont on accueille ces réfugiés ukrainiens. On accueille des réfugiés tous les jours ou presque ici, qui viennent de Syrie ou d’autres pays. Donc, il y a une réalité qui est déjà présente , poursuit-il.

Une femme tient son bébé dans un bus alors qu'ils quittent Kiev, en Ukraine, le 24 février 2022. Photo : Associated Press / Emilio Morenatti

Selon M. Simidzija, la patience est également de mise, puisque les réfugiés traversent des moments extrêmement difficiles qui peuvent compliquer le processus d’intégration.

« La guerre, ça marque à vie. » — Une citation de Adis Simidzija

Moi, ça ne m’a pas pris beaucoup de temps pour apprendre la langue, avant de m’intégrer. Mais ça m’a pris énormément de temps avant de comprendre ce qui m’était arrivé, avant de comprendre ma réalité, que ce n’était pas normal , mentionne celui qui est fondateur et directeur général de l’organisme Des livres et des réfugié-e-s.

Il note que certains vont choisir retourner en Ukraine lorsque la situation se sera calmée.

Répondre aux besoins essentiels

De nombreuses personnes ont manifesté leur intérêt pour s’impliquer auprès des réfugiés qui arrivent d’Ukraine, mais celles-ci doivent comprendre le poids qui accompagne cette responsabilité, soulève Adis Simidzija.

Il faut comprendre ce que ça implique d’accueillir une personne réfugiée. Il y a le processus d’inscription à l’école, l’accompagnement à l’école, toutes ces choses-là sont essentielles. Une fois à l’école, de comprendre le parcours et le vécu de ces gens-là de façon individuelle.

Lui-même indique être encore en processus d’apprentissage pour comprendre qu’il fait partie de la société québécoise.