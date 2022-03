« L'Ukraine est maintenant en état de guerre directe avec la Russie. Par conséquent, le modèle ne peut être qu'"ukrainien". » — Une citation de Mykhaïlo Podoliak, un des négociateurs ukrainiens

La question de la neutralité est au cœur des négociations, avait dit plus tôt Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

Dans un entretien au média russe RBK, M. Lavrov a précisé que la question de la neutralité de l’Ukraine était en lien avec les garanties de sécurité . Il a également évoqué des formules très concrètes […] proches d'un accord .

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Photo : Associated Press / Evgenia Novozhenina

Si l’Ukraine venait à accepter un statut neutre, cela signifie qu’elle renonce à rejoindre l’OTAN.

La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé qu'il fallait reconnaître que son pays ne rejoindrait jamais l'Alliance atlantique.

La Russie considère l’OTAN près de ses frontières comme une menace existentielle.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les négociations demeurent difficiles, selon Kiev et Moscou. La partie ukrainienne, qui relève des contradictions profondes dans les pourparlers, laisse entendre qu’un compromis est encore possible.

Le négociateur en chef côté russe, Vladimir Medinski, a pour sa part dit mercredi que les pourparlers étaient lents et difficiles , tout en assurant que le Kremlin voulait arriver à la paix le plus vite possible .

En plus de la neutralité de l’Ukraine, M. Medinski a évoqué des questions clés telles que le statut de la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, et celle des séparatistes prorusses de Donetsk et Louhansk dont Moscou a reconnu l'indépendance.

Mardi, Moscou semblait assouplir sa position après la reprise de la quatrième session de discussions entre les délégations ukrainienne et russe.