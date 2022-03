Kiev et Marioupol toujours bombardées par l’armée russe

Trois semaines après avoir envahi l'Ukraine, l'armée russe continue de pilonner plusieurs grandes villes du pays mercredi, dont la capitale Kiev, mais aussi Marioupol, Kharkiv et Zaporijia, qui avait été largement épargnée depuis le début de la guerre.

Vers 6 h, heure locale, au moins trois fortes explosions ont retenti dans l'ouest de la capitale, déjà visée la veille et placée depuis sous couvre-feu. Plusieurs épaisses colonnes de fumées noires ont peu après été observées dans le ciel de la ville, comme la veille.

Selon les services d'urgence ukrainiens, au moins un obus d'artillerie a percuté un immeuble à logements de 12 étages, déclenchant un incendie. Les services d'urgence ont fait état de deux victimes, sans élaborer. Le bilan est impossible à vérifier, la presse n'étant pas autorisée à circuler dans la ville, en raison du couvre-feu en vigueur.

Mardi, au moins quatre personnes avaient été tuées et une quarantaine d'autres secourues dans un immeuble d'habitation d'un quartier de l'ouest de Kiev, Sviatochine, après une frappe russe qui a provoqué un incendie, selon les autorités locales. Au moins deux autres attaques avaient fait plusieurs blessés dans la ville.

Selon Kiev, les colonnes de l'armée russe qui se dirigent vers Kiev, de part et d'autre du fleuve Dniepr, n'ont pas gagné de terrain au cours des dernières heures et demeurent à plusieurs kilomètres du centre de la capitale. Cette analyse est partagée par les services de renseignements américains et britanniques.

Des otages dans un hôpital de Marioupol, selon Kiev

Les forces russes ont pris le contrôle d’un hôpital de Marioupol, où ils détiennent en otage 400 employés et patients, a affirmé mercredi dans une déclaration vidéo la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Selon elle, l'armée russe a même ouvert le feu depuis des positions d'artillerie installées sur le terrain de l'hôpital.

Ces allégations, qui ne peuvent être vérifiées de manière indépendante, avaient été avancées la veille par le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. L'hôpital en question a été lourdement endommagé par des bombardements russes, avait-il dit, mais le personnel médical traite toujours des patients au sous-sol.

Une femme marche près d'un immeuble à logements bombardé à Marioupol, le 13 mars. Photo : La Presse canadienne / AP/Evgeniy Maloletka

Ville portuaire située sur la mer d'Azov, dans le sud-est de l'Ukraine, Marioupol a été rapidement encerclée par l'armée russe au début de la guerre, et elle subit depuis un pilonnage intensif. Selon la municipalité, plus de 2500 résidents ont déjà été tués et les destructions sont massives.

Selon la présidence ukrainienne, quelque 20 000 personnes prenant place à bord de 4000 voitures ont pu quitter la ville mardi en empruntant un couloir humanitaire. Mais jusqu'à 300 000 personnes y sont toujours coincées, terrées dans des caves, et privées d'eau, de nourriture, d'électricité et de chauffage.

Selon Iryna Verechtchouk, il n'est pas clair que cette évacuation des civils pourra se poursuivre mercredi.

La prise par Moscou de Marioupol serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait de faire complètement la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

Zaporijia et Kharkiv visées par des frappes russes

Située à plus de 200 kilomètres au nord-ouest de Marioupol, la ville ukrainienne de Zaporijia, a aussi été visée mercredi par des frappes, rapportent les autorités locales. La municipalité de plus de 700 000 habitants avait été largement épargnée par l'offensive russe, sinon pour la prise d'une centrale nucléaire se trouvant en banlieue.

Des sites civils de Zaporojia ont été bombardés pour la première fois , a indiqué sur Telegram le gouverneurrégional Olexandre Staroukh. Des roquettes sont tombées sur la zone de la gare Zaporojia-2. Selon les premières données, personne n'a été tué, a-t-il dit, ajoutant qu'une autre roquette était tombée sur le jardin botanique.

Zaporojia est la destination du couloir humanitaire pour les civils fuyant Marioupol, même si les autorités locales rapportent que la population y manque aussi d'eau et de vivres, et qu'elle se terre dans des caves depuis plusieurs jours.

Dans le nord-est de l'Ukraine, des combats continuent de faire rage à Kharkiv. La deuxième ville du pays est entourée par les forces russes sur plusieurs côtés et les grands axes, mais elle n'est pas encerclée. Selon les services d'urgence ukrainiens, au moins 500 personnes y ont déjà été tués. Ce bilan ne peut être vérifié.

Selon le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne a contrecarré les efforts russes pour entrer dans la ville, pilonnée de façon presque ininterrompue au cours des dernières 24 heures. Au moins une puissante explosion a tonné à travers la ville pendant la nuit.

Dans le nord, le gouverneur de la région de Tchernihiv, située entre le Bélarus et Kiev, a dit que la ville et d'autres localités du secteur étaient privées d'électricité. Viatcheslav Tchaus a cependant assuré que l'armée ukrainienne est puissante et assène chaque heure des coups puissants à l'ennemi russe .

Les autorités des régions de Jytomyr (sud de Kiev), Soumy (nord-est), Dnipro (centre) et Severodonetsk (est) ont aussi dit être sous le feu russe au cours des dernières heures