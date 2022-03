Qui va payer les millions de dollars dépensés pour sécuriser le pont Ambassador?

La Ville de Windsor demande aux gouvernements fédéral et provincial de rembourser les 5,7 millions de dollars dépensés pour répondre au blocage du pont Ambassador le mois dernier.

Ce montant figure dans une lettre envoyée le 15 mars par le maire de Windsor, Drew Dilkens, à la vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, et au ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethlenfalvy.

Le soutien de la Police provinciale de l'Ontario et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été essentiel pour dégager le pont de façon pacifique et sécuritaire, et l'engagement dont vos gouvernements ont fait preuve a aidé à soutenir tous ceux, dont moi-même, qui devaient faire face à une situation d'urgence dans notre communauté , écrit M. Dilkens.

« Je vous demande de réaffirmer cet engagement en accordant à la Ville de Windsor le soutien financier nécessaire pour couvrir les coûts associés au démantèlement de l'occupation illégale. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

L'accès au pont Ambassador a été bloqué dans la soirée du 7 février par des camionneurs et d'autres protestataires opposés aux mesures sanitaires.

Une injonction du tribunal empêchant quiconque de bloquer l'accès au pont a été accordée le 11 février à l’industrie automobile, et le blocage a été levé par la police le 13 février.

M. Dilkens déclare qu'environ 5,1 millions de dollars de la somme réclamée est liée aux services de police.

D'importantes dépenses pour la police

Les documents détaillant les dépenses engagées montrent que les coûts relatifs au maintien de l'ordre comprennent 2,5 millions de dollars en heures supplémentaires, 1,3 million de dollars pour les barrières en béton, 540 000 $ pour les repas et l'hébergement.

Une somme supplémentaire de 130 000 $ a été versée pour faire appel au service de police de London, et 100 000 $ ont été dépensés pour divers frais liés au maintien de l'ordre.

La répartition montre également que la Ville a payé les montants ci-dessous :

108 000 $ pour les salaires des employés des travaux publics et l’équipement;

40 000 $ pour Transit Windsor, notamment pour les salaires, le carburant et les pertes de revenus;

37 000 $ pour les salaires et les équipements des services d’urgence de Windsor-Essex ;

25 000 $ pour les services d'incendie de Windsor;

250 000 $ en frais juridiques (selon M. Dilkens, ces frais sont liés à l'injonction);

15 000 $ pour les coûts des parcs et équipements;

80 000 $ en soutien communautaire.

Pour Drew Dilkens, il s'agit d'un événement exceptionnel.

Le blocage qui s'est produit ici, même s'il semblait n'être qu'un événement qui a duré une semaine, a été le coeur du mouvement de protestation.

« Mais après cela, les barrières en béton et tous les agents de police qui étaient ici de tout le Canada pour aider à maintenir l'intégrité de cette route d'accès critique au passage frontalier le plus fréquenté entre les États-Unis et le Canada, cela a coûté de l'argent. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Pour l’élu, il n’y avait aucun moyen d’éviter d'avoir des ressources humaines ici [Windsor], des gens sur le terrain, afin d'être en mesure d’offrir une réponse adéquate pour s'assurer que le pont reste ouvert afin de permettre la circulation des biens .

Dans sa lettre, M. Dilkens déclare qu'il serait déraisonnable d'attendre des contribuables municipaux qu'ils paient seuls les frais encourus.

Il convient de noter que cette demande de financement est susceptible d'être modifiée au fur et à mesure que les factures et les frais sont comptabilisés, en particulier les coûts supplémentaires liés à l'accueil de membres de divers organismes des forces de l'ordre venus de toute la province , indique-t-il dans sa lettre.

Drew Dilkens refuse que l'argent dépensé retombe sur les contribuables de Windsor. Photo : CBC / Amy Dodge

La lettre mentionne également le fait que Windsor est déjà confrontée à un déficit de 25 millions de dollars lié à la réponse de la municipalité à la pandémie.

Ce déficit, explique M. Dilkens, est en grande partie attribuable aux coûts d'exploitation du tunnel Windsor-Detroit et de l'aéroport international de Windsor, dont les activités ont été considérablement affectées par la crise de santé publique en cours .

Il indique qu'il a vu des signes positifs en ce qui concerne la possibilité d'une aide financière gouvernementale pour les entreprises touchées par le blocage et la fermeture du chemin Huron Church.

Le déploiement policier est resté en place durant plusieurs jours pour que le chemin menant au pont reste ouvert. Photo : Chris Ensing/CBC

Et bien qu'aucun financement n'ait encore été annoncé, M. Dilkens se montre optimiste pour la suite.

De nombreuses entreprises ont été touchées de manière significative par l'événement, la manifestation, mais aussi par l'érection des barrières, dont la police et le ministère des Transports nous ont dit qu'elles étaient absolument nécessaires pour maintenir l'intégrité de la route , explique-t-il

« Je m'attends à ce qu'il y ait un programme qui offre un certain soutien aux entreprises établies à proximité du chemin Huron Church qui ont été touchées par ce blocus. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

M. Dilkens fait remarquer que la protestation du pont Ambassador n'était pas la seule au pays - des manifestations avaient également lieu à Ottawa et en Alberta - mais il était essentiel de s'en occuper puisque le pont est un corridor commercial très important pour le Canada et les États-Unis.

Je peux dire que dans les 60 minutes qui ont suivi la fermeture de la frontière [le fabricant de pièces automobiles] Stellantis nous a appelés pour nous demander ce qui se passait sur le pont Ambassador , explique-t-il.

« Tant de gens se sont interrogés : comment se fait-il que la police n'ait pas su? N'y avait-il pas de renseignements? Était-ce un échec de la part de la police? » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

L’élu continue en fournissant des réponses.

La réalité est qu'il y avait des convois roulants à travers la ville de Windsor plusieurs semaines avant le blocus et la police n'avait aucun renseignement , affirme-t-il.

Un important déploiement policier avéré nécessaire pour dégager le pont. Photo : Radio-Canada / Nouemsi Njiké

M. Dilkens explique qu'il réalise avec le recul que la Ville de Windsor aurait dû envoyer plus tôt une demande écrite aux gouvernements provincial et fédéral afin d'obtenir des ressources pour faire face au blocus.

À lire aussi : Des commerçants à proximité du pont Ambassador réclament des compensations financières

Après des demandes verbales, Windsor s'est fait dire de présenter une demande écrite, ce qui a retardé l'arrivée de ressources d'une journée, affirme M. Dilkens.

Après la demande écrite, nous avons reçu plus de ressources humaines que nous avions demandé, presque trois fois plus. [...] Cette réponse a été appréciée , explique l’élu.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole du ministère des Finances de l'Ontario confirme avoir reçu la demande de remboursement de Windsor et indique qu'elle est en cours d’examen.

D'après des informations de CBC.