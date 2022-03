Le prix des fertilisants a doublé en un an

On évalue que 70 pour cent des engrais azotés pour le Canada viennent de Russie et les sanctions imposées en lien avec le conflit en Ukraine se feront sentir.

Il y a 35 % des besoins où l’on n'a pas d'engrais. Il y a 35 % du volume que les fournisseurs ne savent pas où la prendre , président des producteurs de grains de l'Estrie, Stéphane Vaillancourt.

Il explique que les engrais azotés vont de l’engrais liquide de monsieur et madame Tout-le-Monde ajoute à son jardin ou à celui que prennent les agriculteurs pour semer le maïs.

Quand on sème, il y a toujours un apport azoté, sinon ça ne pousse pas. Il y a une boucle qui se fait. On se dirige vers une crise alimentaire. On s’en va vers une catastrophe , craint M. Vaillancourt.

Des producteurs estiment qu'il faudra éventuellement refiler la facture aux consommateurs, surtout si le conflit perdure.

L'an dernier, un engrais azoté coûtait près de 650 $ la tonne et actuellement il se situe à près de 1200 $ la tonne.

On achète en Russie parce que l'engrais part d’un port en eau profonde. Le Canada et les alliés empêchent les bateaux d’accoster alors les bateaux qui arrivent de Russie ne peuvent livrer leur marchandise dont les engrais azotés , indique Stéphane Vaillancourt.

Il signale que l'alternative de l’Australie est moins intéressante, car les ports se trouvent en eau peu profonde, donc le volume des navires est moins important.