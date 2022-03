Qui conserve et qui abandonne l’obligation de se faire vacciner à Ottawa?

Le plus grand conseil scolaire d'Ottawa a annoncé qu'il réintégrera ses 146 employés licenciés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés.

Il s’agit d’une des nombreuses organisations à avoir finalement tranché quant à la situation de milliers de travailleurs mis à pied, sans solde, durant la pandémie.

Lors d'une réunion du conseil d'administration lundi soir, le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (CSDOC) a adopté une motion visant à annuler l’obligation de se faire vacciner contre la COVID-19 pour ses employés - une petite minorité , selon la présidente du conseil, Lynn Scott, puisque 98 % du personnel est déjà doublement vacciné - et les visiteurs.

Il faudra un peu de temps pour réintégrer tout le monde , a toutefois prévenu Mme Scott, qui a également indiqué que le conseil prévoyait placer certaines personnes à de nouveaux postes.

Pendant ce temps, au Conseil scolaire catholique d'Ottawa, aucun travailleur de l'éducation n'a été congédié quand ont été mises en place les exigences de vaccination. À la place, un porte-parole du conseil scolaire anglophone explique que les travailleurs non vaccinés ont pu se soumettre à un test antigénique rapide négatif trois fois par semaine. Ils devaient également porter des équipements de protection individuelle supplémentaires.

Maintenant que les obligations liées à la vaccination ou au test ont été abandonnées, le conseil ne demandera plus au personnel de résultats de test négatif ou d’équipements supplémentaires.

Depuis lundi, la vaccination obligatoire n’est plus exigée par la province dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les écoles et les garderies. L'exigence pour la plupart des autres emplacements a préalablement été levée le 1er mars.

Encore obligatoire à la Ville, dans la police et les universités

En revanche, l'Université d'Ottawa, tout comme celle de Carleton, Queen's et de nombreuses autres universités ontariennes, maintiendra sa politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 jusqu'à la fin de la session actuelle. L'Université indique qu'elle reverra sa politique pour les sessions d'été et d'automne .

De son côté, la Ville d'Ottawa confirme également qu'elle garde en place sa politique de vaccination obligatoire.

Aucun employé de la Ville n'a été congédié lorsque cette exigence est entrée en vigueur, le 15 novembre 2021. Lorsqu'elle a annoncé sa nouvelle politique, la Ville indiquait que le personnel non vacciné pourrait faire face à diverses conséquences, allant jusqu'au congé sans solde ou au licenciement. La Ville affirme que 98,5 % des employés municipaux actifs à temps plein sont entièrement vaccinés.

Plusieurs endroits maintiennent la vaccination obligatoire en place au-delà de ce qu'oblige la province. Photo : Gracieuseté : Hôpital d'Ottawa

Il n'y a pas non plus de changement à la politique de vaccination au sein du Service de police d'Ottawa (SPO). Un de ses porte-paroles a indiqué à CBC News que la politique reste en place .

Moins de 10 policiers d'Ottawa et moins de 10 employés civils du Service de police d'Ottawa SPO n'ont pas encore reçu une première dose d'un vaccin COVID-19. Ils ont été placés en congé sans solde depuis le 1er février.

L'Hôpital d'Ottawa et le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO maintiendront également leurs politiques de vaccination actuelles.

Les foyers de soins de longue durée exigent toujours la vaccination

De nombreux foyers de soins de longue durée exigent toujours eux aussi la vaccination obligatoire et que tout leur personnel reçoive trois doses.

Extendicare, une importante entreprise qui compte plus de 100 foyers de soins de longue durée en Ontario, affirme que sa politique de vaccination obligatoire est maintenue.

De son côté, AdvantAge, qui représente les foyers de soins de longue durée à but non lucratif et municipaux, se dit préoccupé par la décision de la province de supprimer l’obligation de vaccination.

L'Association ontarienne des soins de longue durée a précisé, dans un communiqué, que les foyers sont actuellement en train d’évaluer leurs politiques en matière de vaccination, maintenant que la directive provinciale a été levée.

Les foyers de soins de longue durée ont été durement touchés lors de la première vague de la pandémie. Au total, plus de 3700 résidents ontariens des établissements de soins de longue durée sont décédés de la COVID-19, en 2020.

Aucune obligation pour les travailleurs congédiés, selon une avocate

Selon l'avocate en droit du travail, Malini Vijaykumar, les personnes qui n'ont pas retroussé leurs manches pour se faire vacciner contre la COVID-19 pourraient ne pas récupérer leur travail, même si l'Ontario a levé son exigence de vaccination obligatoire.

Il n'y a aucune obligation légale de réintégrer ces personnes , explique Me Vijaykumar.

Malini Vijaykumar, avocate en droit du travail chez Nelligan Law, a parlé à CBC News de la fin de la vaccination obligatoire en Ontario et de ce que cela signifie pour les travailleurs non vaccinés. Photo : Radio-Canada

L’avocate de chez Nelligan Law indique que c'est aux employeurs de décider de réembaucher ou non.

Tant que le congédiement initial était légal, selon les termes de l'époque, il n'y a aucune obligation de réintégrer ces personnes , dit-elle.

Elle ajoute que les entreprises et les organismes peuvent toujours conserver leurs politiques de vaccination. C'est juste qu'ils ne sont plus tenus de le faire par une directive du médecin-hygiéniste en chef , clarifie-t-elle.

Me Vijaykumar explique que les employeurs devraient également se tenir prêts à rétablir ou à revoir leur politique de vaccination, si les exigences devaient revenir.

Ça n'a peut-être pas définitivement disparu , prévient-elle.

Avec les informations de Rachelle Elsiufi, CBC News