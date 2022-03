Paul Wortman, dont le visage était enflé après avoir été battu par son fils près de la piscine de l'hôtel, a dit à Lisa qu'elle devait partir.

Il est juste comme j'étais, un bâtard pour ma femme, j'étais un bâtard pour mon fils, et Gabriel va te faire la même chose. Ne lui dis pas que je te l'ai dit parce qu'il va me faire encore plus mal , a raconté Lisa Banfield à la police après que son partenaire de 19 ans ait assassiné 22 personnes en Nouvelle-Écosse.

Les 22 personnes tuées dans le massacre survenu les 18 et 19 avril 2020 à Portapique, Wentworth, Debert et Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Dans une série d'entretiens avec des enquêteurs, Lisa Banfield décrit Gabriel Wortman comme étant imprévisible et matérialiste, un alcoolique colérique, un solitaire qui a subi des abus de la part de son père et qui a grandi pour s'en prendre aux autres physiquement et verbalement, y compris elle-même.

Il me rabaissait constamment , dit Lisa Banfield dans une entrevue enregistrée avec la GRC le 28 avril 2020.

Témoignage des violences subies

Elle raconte qu’il l'a attaquée au moins 10 fois au cours de leur relation. Lors d'un des incidents, son oncle et un voisin l'ont trouvé en train de la frapper et de l'étouffer au sol de leur terrain de Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Une autre fois, il s'est fâché quand elle a essayé de le ramener chez lui après avoir bu, et elle s'est enfuie dans les bois en hurlant.

Parfois, je me défendais parce que j'étais tellement en colère qu'il me parle comme si j'étais pathétique. Et puis d'autres fois, je faisais et disais tout ce qu'il voulait parce que j'avais juste peur , confie-t-elle à la Gendarmerie royale du Canada GRC dans la troisième d'une série d'entrevues.

Lisa Banfield en cour provinciale à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 9 mars 2022. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La question du contrôle aurait été au cœur d'un procès pénal, selon l'avocat de la défense de Lisa Banfield, James Lockyer, qui s'est exprimé après que l'affaire de sa cliente a été renvoyée à la justice réparatrice la semaine dernière.

Il a retiré la réponse à l'accusation de Lisa Banfield pour avoir fourni au tireur des munitions qu'il a utilisées lorsqu'il a attaqué des amis, des voisins et des étrangers les 18 et 19 avril 2020. La police a toujours dit que Lisa Banfield ne savait pas comment il les utiliserait.

L'avocat de la Couronne, Cory Roberts, explique que le processus va obliger Lisa Banfield à accepter sa responsabilité, mais qu'elle n’aurait pas à plaider coupable. Et si elle termine le processus, elle n'aura pas de casier judiciaire.

La décision de renvoyer l'affaire, 15 mois après son inculpation et deux semaines avant un procès prévu, était la bonne décision, attendue depuis longtemps , commente Erin Breen, une avocate de Saint-Jean T.-N.-L.. Elle représente une coalition de groupes qui participent à l'enquête publique sur la fusillade. La coalition comprend le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes, Avalon Sexual Assault Centre et Women's Wellness Within.

On ne sait pas à quoi va ressembler la justice réparatrice pour la femme du tireur, mais cela pourrait impliquer qu'elle rencontre des personnes touchées par la violence de son partenaire.

Barbara Miller Nix, qui est directrice de la Community Justice Society, l’organisme qui supervise les renvois à la justice réparatrice à Halifax, n'a pas pu commenter cette affaire. Elle dit tout de même qu’en général, l'objectif de la justice réparatrice est d'aider les gens à voir les choses du point de vue des autres, et l'approche exacte est adaptée en fonction des personnes concernées.

Christine Heart rend hommage au mémorial pour Lillian Campbell à Wentworth, en Nouvelle-Écosse, le 24 avril 2020. Un homme armé a tué 22 personnes les 18 et 19 avril 2020 dans plusieurs communautés de la Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Liam Hennessey

Nous cherchons à comprendre le mal qui a été créé et quels sont les besoins, et cela nous permet de travailler avec la ou les personnes qui ont créé le mal, ainsi qu'avec celles qui ont été blessées , explique-t-elle.

Participation volontaire pour les victimes

Pour certains, ça veut dire une rencontre avec les personnes qui les ont blessés. Les gens peuvent également soumettre des déclarations écrites. La participation se fait sur une base volontaire pour les victimes.

La base de notre programme repose sur les relations, et nous faisons beaucoup de travail en personne et nous laissons un espace pour que les voix soient entendues , assure Barbara Miller Nix.

Elle ajoute qu’il n'est pas inhabituel pour quelqu'un qui a causé du tort d'être également une victime, alors l’organisme travaille avec d'autres soutiens communautaires, comme des travailleurs sociaux, pour s'assurer que toutes les parties sont soutenues.

Plusieurs avocats qui représentent de nombreuses familles de personnes tuées ont dit qu'ils ne savaient pas encore à quoi ressemblerait le processus. Mais certaines familles envisagent de participer.

Elle était en mode de survie

En plus du processus de justice réparatrice, Lisa Banfield va aussi participer aux audiences publiques de l’enquête de la Commission des pertes massives.

Quand l’avocate Erin Breen a appris que Lisa Banfield était prête à le faire, un des centres qu’elle représente a contacté la commission pour offrir les services d'un spécialiste des traumatismes.

Erin Breen dit qu'il est important de se rappeler que Lisa Banfield a subi des blessures physiques, émotionnelles et psychologiques aux mains d'un homme qui contrôlait sa vie professionnelle et personnelle.

L'avocate Erin Breen représente plusieurs organismes de protection des femmes lors des audiences de la Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives d'avril 2020. Photo : Radio-Canada / Mark Quinn

Clairement, elle était en mode de survie. Et quand tu es en mode de survie, tu peux entreprendre des actions simplement par peur des répercussions. Vraiment, tes choix ne t'appartiennent pas parce que tu essaies de survivre à une relation violente , explique l’avocate.

Violence conjugale sous le silence

Les transcriptions des entretiens de Lisa Banfield avec la police montrent qu'elle a dit aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais dénoncé son partenaire à la police et qu'elle ne savait pas si quelqu'un d'autre l'avait fait. Une de ses sœurs a pris des photos de ses blessures lorsqu’une première attaque s'est produite, mais Lisa Banfield a dit qu'elle ne la laisserait pas en parler aux autorités.

Même les fois où il a été violent, je ne le disais pas à ma famille parce que je pensais que si je revenais avec lui, je ne voulais pas qu'ils le regardent d'une certaine manière , avoue-t-elle dans un de ses témoignages.

Elle ajoute que pendant de nombreuses années elle marchait sur des œufs autour de son partenaire.Ils vivaient dans un cycle où il se mettait en colère et elle essayait de le calmer.

Lisa Banfield a dit à la police qu'elle envisageait de le quitter, mais qu’il avait menacé de blesser sa famille et qu'elle l'aimait toujours. Puis avant avril 2020, il n'avait pas été violent envers elle depuis trois ans.

À lire aussi : La conjointe du tueur en N.-É. dit l'avoir supplié de ne pas la tuer avant le massacre

Les dossiers médicaux publiés dans le cadre de l'enquête publique montrent que Lisa Banfield a passé cinq nuits à l'hôpital après avoir subi une fracture des côtes et des vertèbres ainsi que de nombreuses ecchymoses et égratignures dans la nuit du 18 avril 2020. Dans son témoignage à la police, elle dit que le tueur lui avait tiré dessus et tenté de l'enfermer dans sa réplique de voiture de police avant qu'elle ne réussisse finalement à s'échapper dans les bois, où elle s’est cachée pendant la nuit.

L’avocate Erin Breen espère que l'enquête publique va explorer certaines questions qui peuvent aider à s'attaquer aux racines de la violence conjugale. Elle souhaite aussi que l’enquête examine la façon dont les membres de la communauté peuvent identifier et traiter les comportements abusifs.

Les choses qui peuvent sembler bénignes ou juste un peu étranges, quand elles commencent à s'accumuler, je pense que les gens doivent les prendre au sérieux , dit-elle.