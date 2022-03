Les États-Unis octroient une aide supplémentaire de 800 M$ US à l’Ukraine

Le président Joe Biden doit faire cette annonce après le discours par visioconférence de son homologue ukrainien. Au total, le président a autorisé deux milliards de dollars en matière de sécurité depuis le début de l'administration Biden, a précisé un responsable de la Maison-Blanche.

Washington précise avoir fourni à l’Ukraine 2600 missiles antichars Javelin et plus de 600 missiles antiaériens Stinger au cours de la dernière année.

L’aide qui sera annoncée fait partie du budget de 14 milliards de dollars américains qui été adopté par les deux chambres et promulgué par le président Biden.

Dans son discours, Volodymyr Zelensky devrait appeler une nouvelle fois à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, une mesure soutenue par plusieurs élus du Congrès, mais que leprésident américain a pour l'instant écartée.

Imaginez vos villes bombardées, encerclées , a plaidé mardi M. Zelensky devant les parlementaires canadiens, en réclamant à nouveau cette zone d'exclusion aérienne.

En entrevue au Washington Post, un conseiller principal du président Zelensky a remis en cause les présomptions occidentales selon lesquelles la Russie considérerait l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne ou la fourniture d'avions de chasse à l'Ukraine comme une escalade par rapport aux armes létales déjà fournies par les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

L'Ukraine se bat vaillamment contre vents et marées et l'emporte. L'Ukraine n'a pas peur, et il est difficile de comprendre pourquoi l'OTAN, qui est beaucoup plus puissante que l'Ukraine, agit par peur , a déclaré le conseiller, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour discuter franchement de la question. Une réponse forte de l'Ukraine a stoppé Poutine dans son élan, et une réponse forte de l'OTAN mettra fin à ce conflit rapidement.

Une nouvelle session de négociations entre la Russie et l’Ukraine doit se tenir aujourd’hui. Un collaborateur de Volodymyr Zelensky, Ihor Zhovkva, a déclaré à l’issue de la session de mardi que les échanges entre les parties sont devenus plus constructifs .

Une rencontre réunissant les présidents Zelensky et Poutine sera nécessaire pour faire des progrès majeurs, a-t-il toutefois estimé.

Les représentants ukrainiens se sentent « modérément optimistes », a-t-il dit, ajoutant que la Russie avait cessé de marteler ses demandes de reddition de l'Ukraine.

Un hôpital contrôlé par l’armée russe à Marioupol?

Une femme et un enfant évacuent un immeuble résidentiel de Kiev qui a été touché par des tirs de missiles. Photo : Reuters / Services d'urgence de l'Ukraine

Sur le terrain, l’armée russe continue de pilonner les villes ukrainiennes.

La vice-première ministre Iryna Vereshchuk a confirmé, dans une déclaration vidéo, que les forces russes ont pris le contrôle d’un hôpital de Marioupol, dans le sud du pays, et que 400 employés et patients étaient pris en otage.

Les troupes russes ont ouvert le feu depuis des positions d'artillerie sur le terrain de l'hôpital, a-t-elle ajouté. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.

Au moins deux personnes sont mortes alors que des missiles ont détruit deux immeubles résidentiels de Kharkiv. C’est ce qu’ont indiqué les services d’urgence ukrainiens dans une mise à jour tôt mercredi.

Les sauveteurs ont travaillé pour éteindre le brasier, sauvant quatre personnes de l'effondrement d'un bâtiment, mais n'ont pas pu sauver deux autres personnes qui ont été tuées dans l'attaque, a ajouté l'agence.

La ville ukrainienne de Zaporojie, largement épargnée par l'offensive russe et refuge des personnes fuyant la cité assiégée de Marioupol, a été visée par des frappes mercredi, notamment l'une de ses gares, selon les autorités locales.

Des sites civils de Zaporojie ont été bombardés pour la première fois , a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Olexandre Staroukh.