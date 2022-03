L’ancien barrage des rapides Deschênes deviendra un lieu historique

Cette désignation sera aussi accompagnée d’un plan de mise en valeur.

Après, dans toutes nos communications, on positionne ce lieu de cette façon-là , a souligné la mairesse France Bélisle. C’est de prendre un engagement assez concret dans le contexte du plein air urbain, de faire un plan directeur spécifiquement pour ce lieu.

La proposition initiale de la conseillère Caroline Murray prévoyait de faire une demande au gouvernement du Québec pour préserver et désigner le caractère patrimonial du site des Rapides Deschênes.

La mairesse a indiqué qu’une citation officielle risquerait de coûter cher à la Municipalité, puisque cette dernière deviendrait responsable du site.

Par rapport à ce qu’une désignation qui transit vers Québec amène, c’est qu’elle vient avec certaines obligations , a expliqué Mme Bélisle. Si le conseil allait dans cette direction-là, qui n’est pas la recommandation du comité exécutif, on vient chercher de la job, des responsabilités et des obligations et c’est ce qu’on ne souhaite pas faire dans un contexte comme ça pour des raisons de sécurité.

La meilleure option, selon France Bélisle, était donc de se tourner vers une désignation.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, est également présidente du comité exécutif (Archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

« On ne veut pas prendre ça sur nos épaules, on souhaite que le gouvernement du Québec continue de prendre ses responsabilités dans ce dossier-là. » — Une citation de France Bélisle

L’Association des résidents de Deschênes applaudit cette décision.

La symbolique de le nommer lieu historique, c’est une première étape , a souligné sa vice-présidente, Line Rodier, qui s’est adressée au conseil municipal à ce sujet.

Bien que satisfaite, elle estime qu'il faudra quand même travailler plus fort et travailler dans la notion de paysage culturel. L’Association souhaite toujours que les vestiges fassent l’objet d’une citation patrimoniale du gouvernement, ce qui en ferait un paysage culturel désigné.

La notion de paysage culturel, c’est de créer du patrimoine aujourd’hui, pour le transmettre aux futures générations , a mis de l’avant Mme Rodier.

Même si on adopte ça aujourd'hui, ça n'empêche pas le reste des démarches [pour une désignation patrimoniale] , a rappelé la conseillère du district Mitigomijokan, Anik Des Marais. C'est une question de patrimoine, c'est une question de valeurs, c'est une question de mise en valeur de notre patrimoine culturel, fait que ça dépasse les enjeux de sécurité.

Avec les informations de Nathalie Tremblay