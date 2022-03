Les demandeurs ukrainiens n’auront pas à payer 500 $ pour venir au Manitoba

Le gouvernement du Manitoba a décidé de lever ces frais pour les ressortissants ukrainiens et de traiter le plus rapidement possible leurs demandes, a indiqué, mardi, le ministre de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration, Jon Reyes.

Les demandes reçues sont hautement prioritaires selon le ministre, qui ne sait cependant pas combien la province en a reçu.

Il y a deux semaines, le gouvernement avait indiqué qu’un peu plus de 100 demandes en provenance de l’Ukraine étaient en attente de traitement.

Nous allons accueillir autant de personnes que nous pouvons humainement le faire, mais nous devons nous assurer de l’engagement des organismes dans la province et du gouvernement fédéral , explique le ministre.

Le Programme des candidats des provinces est conçu pour permettre à une province d’accélérer le processus d’immigration pour des candidats choisis, qui sont le plus souvent des personnes ayant des compétences ou un profil recherchés.

La province a dit le mois dernier qu’elle utiliserait ce programme pour accélérer la venue de ressortissants ukrainiens qui tentent de fuir leur pays.

Jon Reyes explique que l’admission de réfugiés est de compétence fédérale et qu’il travaille en collaboration avec le ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada Sean Fraser pour que plus d’Ukrainiens puissent venir dans la province.

Il note que les Ukrainiens peuvent trouver de l'information en ligne concernant les mesures spéciales qui leur sont destinées  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) dans le cadre du Programme des candidats.

Le programme a reçu 6275 demandes en 2021, un record depuis sa mise sur pied en 1998.

Le député de l'opposition Mark Wasylim applaudit la levée des frais de 500 $, une demande faite auparavant par le Nouveau Parti démocratique, précise-t-il.

Il indique que si c’est un bon début, la province peut en faire davantage pour venir en aide aux Ukrainiens, et qu'elle pourrait diminuer ses exigences habituelles quant aux langues que doivent maîtriser des candidats à l’immigration.

Nous en sommes au jour 20 de l’invasion et ça n’aurait pas dû prendre 20 jours au gouvernement pour agir face aux horreurs que l’on voit, alors qu’il y a en ce moment 3 millions de réfugiés ukrainiens, en majorité des femmes et des enfants , a-t-il déclaré.

Mark Wasylim estime que le gouvernement doit se préparer à accueillir une vague de réfugiés au cours des prochains mois. Il doit, dit-il, embaucher davantage de travailleurs pour traiter ces dossiers d’immigration et voir à l’établissement des nouveaux arrivants. Des ressources sont requises pour aider ces personnes à s’intégrer au Manitoba selon lui.

Les Manitobains veulent faire leur part dans l'accueil des Ukrainiens, dit-il, et ils ont besoin que leur gouvernement soit leur partenaire pour que ça devienne réalité .

Le chef du Parti libéral, Dougald Lamont partage cet avis. Le Manitoba n’a pas ce qu’il faut pour bien intégrer un tel influx d’Ukrainiens en détresse, dit-il, et la province doit mettre de l'argent dans des services d’établissement .

Avec lesinformations de Nathan Liewicki