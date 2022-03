Touriste venue d’Ukraine, elle ne peut retourner dans son pays ni travailler ici

Une touriste ukrainienne arrivée à Toronto quelques jours avant le début de la guerre se retrouve dans l'impossibilité de retourner au pays et de travailler au Canada.

Quelques robes et une paire de bottes supplémentaire font partie des quelques articles que Svitlana Trofymchuk avait mis dans une valise pour son voyage d'un mois de Kiev à Toronto.

La femme d'affaires ukrainienne de 49 ans avait l'habitude d'étudier l'anglais au Canada et prévoyait de rendre visite à des amis qu'elle s'était faits sur place.

Mais lorsqu'elle a pris son vol le 16 février, elle n'avait aucune idée que sa ville serait attaquée et qu'elle ne pourrait pas y revenir en toute sécurité.

Je ne veux pas être une réfugiée parce que j'espère que mon pays sera libre , déclare-t-elle. Mais je ne peux pas rentrer chez moi.

Un pompier marche devant un immeuble détruit après un bombardement dans un quartier résidentiel de Kiev le 15 mars 2022. Photo : Associated Press / Vadim Ghirda

Alors que l'invasion de l'Ukraine s'intensifie, Mme Trofymchuk est maintenant dans une situation difficile. Elle ne peut pas retourner à Kiev et continuer à gérer sa petite entreprise et elle ne peut pas travailler au Canada parce qu'elle a un visa de visiteur.

Des avocats en immigration disent qu'ils ont répondu aux appels et aux messages d'Ukrainiens encore à l'intérieur du pays et qui ne savent pas quoi faire. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral a dévoilé une série de programmes pour aider les personnes fuyant la violence, mais de nombreux détails n'ont pas été publiés.

Jeu de patience

Svitlana Trofymchuk a réservé un logement de particuliers à Toronto jusqu'au 27 mars, date à laquelle elle devait rentrer. Après cela, elle ne sait pas quoi faire.

Je n'ai plus d'argent parce que mon entreprise est toujours à Kiev , déplore celle qui dirigeait un club social de femmes en Ukraine.

« Je veux travailler [ici] mais je ne peux pas. Ce n'est pas possible de gagner de l'argent et maintenant j'ai besoin de comprendre comment je vais vivre. » — Une citation de Svitlana Trofymchuk, touriste ukrainienne

À Kiev, Svitlana Trofymchuk, debout au centre, dirigeait une entreprise qui organisait des rencontres sociales et des sorties pour les femmes. Photo : Photo soumise par Svitlana Trofymchuk

Elle a été en contact avec divers groupes à Toronto, qui l'aident à comprendre comment faire une demande de permis de travail.

Elle s'inquiète également pour ses parents âgés qui vivent dans un village de l'ouest de l'Ukraine. Non seulement elle craint pour leur sécurité, mais elle se demande comment elle peut continuer à les soutenir financièrement.

Mesures gouvernementales

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il accorderait la priorité aux demandes de résidence permanente déjà en place pour ceux qui souhaitent venir au Canada de façon permanente.

Pour ceux qui souhaitent venir temporairement, le ministre de l'Immigration a annoncé une autorisation de voyage d'urgence pour les Ukrainiens qui élimine bon nombre des exigences de visa normales pour ceux qui entrent dans le pays.

La nouvelle catégorie de visa permettra à un nombre illimité d'Ukrainiens de vivre, travailler ou étudier au Canada jusqu'à deux ans.

Un programme de parrainage familial sera mis en place.

L'avocat spécialisé en droit de l'immigration, Lev Abramovich, affirme que son bureau avait entendu des personnes se poser des questions sur les programmes récemment annoncés, ainsi que des personnes s'interrogeant sur le dépôt d'une demande d'asile.

Lev Abramovich est avocat en immigration dans le cabinet Abramovich et Tchern P.C. Son bureau a reçu des appels d'Ukrainiens qui tentent de se rendre au Canada, et d'autres qui sont déjà ici. Photo : Photo soumise par Lev Abramovich

Le cabinet dans lequel il travaille déconseille pour le moment aux gens de demander le statut de réfugié, car leur audience n'aura probablement pas lieu avant plusieurs mois, alors que la situation sur le terrain pourrait être différente.

« Cela peut sembler quelque peu contradictoire, compte tenu de la situation en Ukraine, mais nous conseillons aux gens d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait une cristallisation de l'évolution de la situation. Il est possible que d'autres meilleures avenues soient en fait disponibles. » — Une citation de Lev Abramovich, avocat en droit de l'immigration

Me Abramovich assure qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a consulté l'Association du Barreau canadien et des avocats en droit de l'immigration sur les programmes. Il salue le ministère pour son approche proactive .

Lui et son équipe font de leur mieux pour aider à fournir des informations à jour à ceux qui sont toujours en Ukraine et qui tentent de fuir, et à ceux qui sont déjà sur place.

En parlant avec des personnes touchées, vous pouvez voir que lorsque les gens sont stressés, ils fonctionnent en quelque sorte par désespoir. Nous essayons d'en tenir compte dans nos conseils.

Lev Abramovich et son équipe ont créé un groupe sur l'application Telegram où ils partagent des informations en accès libre avec des centaines de personnes. Ils ont également créé des vidéos d'information pour aider les gens à prendre des décisions éclairées.

Ça a été émouvant, ça a été difficile, mais vous savez, nous essayons juste d'aider , continue-t-il.

Prochaines étapes

Dans un communiqué, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC déclare qu'il délivrera des permis de travail ouverts aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens qui se trouvent actuellement au Canada et ne peuvent pas rentrer chez eux en toute sécurité.

Par ailleurs, des travaux sont en cours pour faciliter le programme d'autorisation de voyage d'urgence, qui sera prêt pour traiter les demandes dès que possible .

Les détails sur le programme de regroupement familial seront annoncés dans les semaines à venir , ajoute Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC .

Le ministre ontarien du Travail, de la Formation et du Développement des compétences dit quant à lui être en communication quotidienne avec le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser, au sujet de l'accélération du processus d'accueil des réfugiés et de leur capacité à travailler.

Monte McNaughton indique que son ministère met en place une ligne d'assistance téléphonique dédiée aux employeurs et aux syndicats qui peuvent se tenir au courant des emplois disponibles pour les Ukrainiens.