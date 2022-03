Dernier tour de piste pour le Loubards

Comme dans de nombreux autres établissements, la pandémie a mis un frein à l’effervescence du pub, et les propriétaires ont décidé que le temps était venu de passer à autre chose.

Marc Thibault, l’un des trois copropriétaires actuels, est là depuis les tous débuts de l’établissement.

« C’est un essoufflement de notre part. Je mentirais en disant que ce n’est pas là. On a fait ce qu’on avait à faire, on n’a pas de remords, et on a de la joie. » — Une citation de Marc Thibault, copropriétaire du Loubards

Ça me tente, je fais même un retour derrière le bar pour le mois! , ajoute-t-il.

Quarante ans de culture et de danse

Le Loubards est déménagé sur la rue Frontenac en 1999. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le Loubards a vu le jour en 1982 à l’angle des rues Alexandre et Aberdeen. Une quinzaine d’années plus tard, un incendie met fin à ses activités, et le pub déménage et rouvre ses portes en 1999 sur la rue Frontenac.

Notre marque de commerce, c’était vraiment la culture. On s’est lancés à fond dans ce domaine-là. Ici, sur la rue Frontenac, le bar est devenu de plus en plus culturel, et on a ajouté un volet qu’on n'avait pas sur Alexandre, et c’est la danse avec l’ajout du disc-jockey , raconte Marc Thibault.

Des spectacles et des soirées dansantes sont prévues au Loubards jusqu'à sa fermeture. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

« Les soirées du samedi de danse sont devenues mémorables au Loubards. » — Une citation de Marc Thibault, copropriétaire du Loubards

On a "toughé" tout ce temps-là grâce à une clientèle extraordinaire et fidèle, qui nous a suivis pendant tout ce temps-là, qui s’est renouvelée avec les années. Tout le monde venait nous voir, pour voir les employés, pour rencontrer quelqu’un. C’est cet esprit-là qu’on a créé au Loubards, ajoute-t-il. En plus, on a développé des créneaux où on pouvait le faire, comme des soirées salsa.

D’ici le 19 avril, des spectacles, des soirées de danse et différents événements sont au programme du pub, qui a organisé une grande finale avant sa fermeture définitive.

Les nouveaux acheteurs du bâtiment devraient se manifester après être passés chez le notaire à la fin du mois d'avril. Ils n’ont pas encore annoncé ce qu'ils comptent en faire.

Avec les informations de Guylaine Charette