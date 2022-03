Réforme de la santé : l’argent n’est pas la panacée, dit Michel Clair

La refonte du système de santé promise par le gouvernement Legault s'inspirera en bonne partie des travaux et des rapports réalisés dans le passé, à commencer par le rapport Clair, révélait récemment le ministre de la Santé, Christian Dubé . Entrevue avec l'ancien ministre et député Michel Clair.

Plus de 20 ans après la fin des travaux de cette commission, son ancien président se montre ambivalent face à l’intérêt qu’on témoigne soudainement à son rapport.

On sent avoir fait un travail utile pour inspirer encore aujourd'hui les décideurs politiques [...] mais en même temps on se sent frustré - c'est le mot - de dire que ça a pris 21 ans avant qu'on semble vouloir se réapproprier des orientations qui, dans le fond, tombaient sous le sens , confie Michel Clair, en entrevue à Radio-Canada.

Même si le temps est passé, bien des constats faits au début des années 2000 valent toujours, à commencer par la nécessité de revoir la manière de financer les hôpitaux. À l’heure actuelle, l’octroi des budgets aux établissements de santé se fonde en bonne partie sur leur historique de financement. Il est temps, dit Michel Clair, d’opter pour un véritable financement à l’activité .

Un financement à l'activité c'est de dire : tout protocole chirurgical ou autre, on lui détermine une valeur unitaire. Si vous achetez une paire de lunettes, vous savez exactement quel prix vous allez payer pour la paire de lunettes. Les services à rendre pour une chirurgie de la cataracte [ça devrait être le même principe] , explique l'ancien député et ministre.

Si cette approche était retenue, les hôpitaux seraient financés en fonction du nombre précis de procédures qu'ils effectuent, de la même manière que chaque médecin est payé en fonction du nombre précis d'actes qu'il facture.

À l'heure actuelle, déplore Michel Clair, l'argent est généralement transféré en gros blocs aux établissements et on leur dit : Fais-en autant que tu pourras , sans qu'il soit vraiment possible de savoir comment il est utilisé.

« C'est très difficile de savoir quel est le coût complet d'une même chirurgie du genou, à l'hôpital de Drummondville ou à l'hôpital de Granby. [...] Ce n'est pas un incitatif ni à la productivité ni à la performance clinique ni financière. » — Une citation de Michel Clair

Une clinique privée à Jonquière Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La place du secteur privé

Comme il le préconisait dans son rapport, Michel Clair plaide toujours pour la création de centres médicaux spécialisés où pourraient être réalisées des chirurgies et autres procédures diagnostiques et thérapeutiques. Le financement des soins demeurerait public, mais l'organisation des soins serait confiée à des gestionnaires privés.

La recommandation d'avoir des cliniques, ça poursuit plusieurs objectifs. Ça vise à désengorger le milieu hospitalier parce qu'en mettant tous les types d'opérations dans un même lieu, c'est sûr que c'est une occasion d'engorgement. On crée des salles d'opération extrêmement polyvalentes, coûteuses, mais où il y a tout le temps un conflit pour l'accès aux salles. Deuxièmement, on vise à responsabiliser davantage et à motiver les médecins spécialistes. S'ils sont investisseurs dans une clinique médicale spécialisée, le fait d'être doublement intéressés au succès clinique et à ce que les gens n'attendent pas, c'est une grande motivation pour améliorer la performance globale du système , affirme celui qui a aussi dirigé pendant 14 ans le Groupe Santé Sedna.

Selon lui, la coexistence d'hôpitaux et de cliniques privées pourrait améliorer les façons de faire et contribuer au recrutement de personnel.

« Si nous voulons ramener des infirmières, des préposés, des médecins qui ont quitté, moi je pense qu'une diversité d'employeurs, de cultures organisationnelles va donner plus de chances de mobiliser des gens. » — Une citation de Michel Clair

Personnel soignant Photo : iStock

Le manque de personnel

Michel Clair se montre particulièrement inquiet de la capacité du réseau à recruter du personnel. Les grosses structures actuelles, créées dans la foulée de la réforme Barrette, agissent selon lui comme de véritables repoussoirs pour les travailleurs de la santé.

Si on veut redonner de la fierté, du plaisir, du pouvoir sur leur milieu de travail aux milliers de personnes qui travaillent en CLSC, en CHSLD [...], moi je pense qu'il faut revoir la gouvernance à ce niveau-là et redonner du pouvoir au niveau local , fait-il valoir.

La multiplication des primes offertes aux infirmières et aux préposées aux bénéficiaires pour les attirer dans le réseau, ou les inciter à travailler plus, ne le convainc guère.

On a fait fausse route, avec les médecins comme avec les autres, à penser qu'on va régler les problèmes uniquement avec de l'argent, uniquement avec de la rémunération. À la fin, ça peut même être contre-productif, parce que l'argent, ça a une valeur relative. [...] Ce qui compte vraiment, ce qui va mobiliser les gens puis qui va les retenir dans le réseau de la santé, c'est l'ensemble de la culture organisationnelle, l'ensemble des conditions qui font qu'on se sent valorisé; la bonne gouvernance et la transparence en font partie , explique M. Clair.

Quelques succès

Même si seulement un faible pourcentage des recommandations de son rapport ont été jusqu'ici mises en place, Michel Clair se réjouit de voir la place qu'ont prise les groupes de médecine de famille (GMF). Au moment de rédiger son rapport, rappelle-t-il, la plupart des omnipraticiens n'avaient pas pris l'habitude de travailler en groupe.

Il faut maintenant, dit-il, pousser le modèle plus loin : Il n'y a toujours que 70, 75 % des médecins de première ligne qui travaillent en GMF. On devrait viser 100 %.

L'intégration d'autres professionnels de la santé au sein de ces groupes, comme des psychologues, devrait aussi être priorisée.

Après avoir rencontré le ministre et des membres de son équipe pour discuter de son rapport, Michel Clair attend maintenant de voir de quoi sera fait le plan de refonte du système de santé que présentera sous peu Christian Dubé. Il espère en tout cas qu'on n'attendra pas encore 20 ans avant de donner suite à ses recommandations.