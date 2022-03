L’équipe de la curleuse Jennifer Jones se séparera à la fin de la saison

C’est ce qui a été annoncé sur le compte Twitter de l’équipe lundi soir.

Nous voulions que nos partisans et la communauté du curling entendent d’abord de notre bouche que nous avons décidé de prendre une autre direction une fois la saison terminée , peut-on y lire.

Ç’a été une aventure incroyable et nous sommes si reconnaissantes pour chaque match et chaque moment passé ensemble au cours des dernières années.

Au cours de la fin de semaine, une des membres de cette équipe, Dawn McEwen, âgée de 42 ans, a annoncé qu’elle prendra sa retraite à la fin de cette saison.

Elle était membre de l’équipe Jones depuis 14 ans.

La capitaine Jennifer Jones a mené son équipe vers la victoire plus d'une fois. Elle a ainsi remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 en plus d’avoir remporté deux championnats du monde en 2008 et en 2018.

Dawn McEwen, Jocelyn Peterman, Kaitlyn Lawes et Jennifer Jones. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Cette équipe qui s’entraîne au Club de curling de Saint-Vital à Winnipeg a aussi remporté deux Tournois des cœurs.

En plus de Jennifer Jones et de Dawn McEwen, elle est formée de Kaitlyn Lawes, Jocelyn Peterman et Lisa Weagle.

L’équipe de Jennifer Jones a également participé aux derniers Jeux olympiques de Pékin. Elle n’a pas été en mesure de se qualifier pour la ronde des médailles, éliminée par un bris d’égalité d’une dizaine de centimètres trop loin du bouton.

Avec des informations de La Presse canadienne