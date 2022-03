Le gouvernement Legault a décidé de reculer et de ne pas arrimer la hausse des tarifs d’Hydro-Québec à l’inflation en 2023. Le premier ministre a annoncé, lundi matin, qu’il n’était pas question de voir les tarifs augmenter de 4 ou 5 % le 1er avril 2023 et qu’un mécanisme serait adopté pour éviter que les Québécois subissent une hausse aussi importante.

C’est un recul important, puisque le gouvernement avait présenté avec beaucoup de conviction sa réforme de la tarification d’Hydro-Québec en 2019, affirmant qu’elle allait apporter beaucoup de prévisibilité. Québec avait rejeté alors les préoccupations soulevées par plusieurs sur les risques associés à une telle intervention dans l’établissement des tarifs d’Hydro-Québec.

Associer les tarifs à l’inflation est un lien arbitraire et bancal, puisque l’évaluation des coûts d’Hydro-Québec ne s’appuie pas sur l’inflation. La preuve en est que la Régie de l’énergie a accordé des hausses tarifaires de 2,4 %, 4,3 % et 2,9 % en 2013, 2014 et 2015, alors que le taux d’inflation au Québec s’est établi, ces années-là, à 0,7 %, 1,4 % et 1,1 %.

En 2011 et en 2012, la Régie de l’énergie a même accordé des baisses de tarifs de -0,4 % et de -0,5 %, alors que l’inflation était à 3 % et à 2,1 %.

Non seulement la nouvelle loi crée un lien artificiel entre les tarifs et l’inflation, mais l’annonce du premier ministre lundi est une nouvelle intervention arbitraire dans l’établissement des tarifs d’Hydro-Québec. Tout ça ne serait pas nécessaire si on avait laissé la Régie de l’énergie faire son travail.

Vous allez payer des centaines de dollars de plus, peut-être même des milliers de dollars supplémentaires pour acheter vos aliments, votre essence et payer votre facture d’électricité en 2022. Voici quelques évaluations de ce qu’il pourrait vous en coûter.

Essence

D’abord, les Québécois pourraient devoir payer des centaines de dollars additionnels pour mettre de l’essence dans leur véhicule sur l’ensemble de l’année 2022. Le prix moyen affiché au Québec est passé de 146,7 cents le litre à la fin de décembre à 192,7 cents la semaine passée. Il s’agit d’une hausse de 31 % depuis un peu plus de deux mois.

Cela dit, le prix moyen de l’essence dans tout le Québec a été de 133,1 cents le litre au cours de l’année 2021. En première moitié d’année, le prix moyen s’est situé entre 112,4 et 131,9 avant de monter jusqu’à 150,0 cents le litre en novembre 2021.

Alors, prenons l’exemple d’un citoyen qui possède l’un des véhicules les plus vendus au Québec, soit un véhicule RAV4 de Toyota, un modèle neuf acheté en 2021, et qui aurait fait 10 000 kilomètres sur les routes durant l’année. Selon le calculateur de la CAA, cette personne aurait dépensé un peu plus de 1000 $ en essence en 2021.

Si on prend le prix moyen des deux premiers mois de 2022, soit 156,9 cents le litre, selon la Régie de l’énergie, et qu’on l’extrapole sur une année complète, notre même citoyen, à bord du même véhicule, paierait donc 200 $ de plus, soit 1200 $ sur l’ensemble de l’année.

Au rythme de la dernière semaine, la semaine du 7 mars, à un prix moyen de 192,7 cents le litre, ce citoyen pourrait payer jusqu’à 1500 $ en essence sur l’ensemble de 2022, ce qui représenterait une hausse de près de 500 $ pour mettre de l’essence dans son véhicule.

Électricité

Les citoyens québécois doivent payer davantage pour leur électricité également. Selon Option consommateurs, une famille de deux adultes et trois enfants, vivant dans un 6 ½ à Montréal, de 1200 pieds carrés, a dû assumer une facture d’électricité de 1965 $ du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2022.

La hausse tarifaire de 2,6 % des tarifs d’Hydro-Québec le 1er avril 2022 entraînera une hausse de 51 $ de la facture d’électricité pour cette famille. Et si le gouvernement du Québec n’intervenait pas en 2023 pour limiter la hausse des tarifs, une hausse de 5,1 %, le taux moyen actuel de l’inflation, entraînerait un ajout de 103 $ à la facture d’électricité de ce ménage.

Une famille de deux adultes et deux enfants, vivant dans une maison unifamiliale de 2000 pieds carrés en banlieue, dans la couronne nord de la région de Montréal, et qui a payé 3833 $ en électricité du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2022, devra ajouter 100 $ à sa facture annuelle après le 1er avril 2022.

Sans intervention du gouvernement, la hausse pourrait se situer à 200 $ le 1er avril 2023, selon les mêmes projections d’inflation.

La hausse des tarifs d’Hydro-Québec s’appuie sur la variation de l’indice moyen des prix à la consommation, en excluant les boissons alcoolisées, les produits du tabac et du cannabis, entre le 30 septembre d’une année et le 30 septembre de l’année suivante par rapport au même indice de l’exercice précédent.

Aliments

Il faut prévoir payer davantage également pour ses aliments. Déjà, fin 2021, dans son rapport annuel sur les prix alimentaires, les experts de l’Université Dalhousie et de l’Université de Guelph prévoyaient une hausse de 5 à 7 % des prix des aliments en 2022.

Pour une famille de quatre personnes, deux adultes âgés de 31 à 50 ans, un garçon de 14 à 18 ans et une fille de 9 à 13 ans, les dépenses alimentaires de 2022 pourraient atteindre 14 767,36 $, soit une hausse de 966,08 $ sur l’ensemble de l’année par rapport à 2021.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la guerre en Ukraine pourrait contribuer à une hausse de 8 à 22 % des prix des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en 2022. Les pays les plus dépendants du blé et des céréales produits en Ukraine et en Russie seront les plus touchés.

Cela dit, une hausse de 8 à 22 %, c’est une majoration, pour cette même famille de quatre, qui représente de 1100 $ à 3000 $ sur l’ensemble de l’année.

Encore beaucoup d’incertitudes

Il est difficile de prévoir exactement le niveau de l’inflation d’ici la fin de l’année. La guerre en Ukraine crée une pression supplémentaire sur l’inflation, qui dépasse déjà les 5 %.

Il faut ajouter également que d’autres coûts sont en augmentation, notamment les loyers et les frais associés aux logements neufs.

Ainsi, à la lumière des données disponibles, une famille moyenne pourrait devoir payer entre 1000 et 3000 $ de plus pour son épicerie, entre 200 et 500 $ de plus pour l’essence et 100 $ de plus pour l’électricité à partir du 1er avril 2022.