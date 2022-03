Éclosion d’envergure de COVID-19 dans un CHSLD de Drummondville

Une éclosion d'envergure est en cours dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Drummondville. Le Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot compte présentement 76 cas actifs parmi ses résidents et 54 parmi les membres de son personnel.

Six unités sur huit sont en éclosion dans l'établissement. Pour ce Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , le manque de personnel représente un défi constant, et avec l’éclosion en cours, les employés restants peinent à offrir les soins nécessaires aux résidents.

Sept ou huit employés de la Croix-Rouge ont été déployés en renforts sur place il y a maintenant une dizaine de jours pour une période de trois semaines. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ a demandé que cette équipe soit rehaussée à 13 travailleurs. Des employés d’autres secteurs du CIUSSS sont aussi allés prêter main-forte dans le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD .

Le syndicat préoccupé

La situation préoccupe le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Sa présidente Nathalie Perron s’explique mal que la situation ait tant dégénéré, alors que le réseau de la santé travaille maintenant depuis deux ans dans un contexte de pandémie.

Selon des sources de Radio-Canada, la mobilité du personnel et un manque d’équipement de protection individuel seraient en cause dans cette éclosion.

Ils [les travailleurs] sont complètement découragés. Les gens ne savent pas comment ils vont s’en sortir, ça pleure, c’est très difficile de voir psychologiquement ce qui se passe de nos yeux, de ne pas pouvoir donner des soins à la hauteur de ce que les patients méritent , souligne Nathalie Perron.

« Je pense qu’il s’est passé quelque chose, et qu’il va falloir qu’il y ait une enquête à ce niveau-là, car c’est complètement inacceptable. » — Une citation de Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Dans un courriel à Radio-Canada, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS assure prendre la situation très au sérieux. Il indique qu’une analyse est en cours pour tenter d’éclaircir les circonstances qui ont mené à l’éclosion et apporter des correctifs rapidement, le cas échéant .

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ajoute que des gestionnaires sont maintenant sur place pour assurer la qualité des soins et [des] services aux résidents .

Avec les informations d’Amélie Desmarais