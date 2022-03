30 000 emplois pour les réfugiés ukrainiens en Ontario

Beaucoup d’employeurs ont levé la main pour manifester leur intérêt à offrir des emplois aux Ukrainiens qui arriveront en sol ontarien à la recherche d’une vie meilleure.

Le ministre a déclaré du même coup que le gouvernement a mis en place une ligne téléphonique d’aide à l’emploi. Elle va servir à mettre en relation les travailleurs ainsi que les réfugiés.

Par contre, Monte McNaughton n’a pas été en mesure de chiffrer exactement le nombre de réfugiés que la province est prête à accueillir. À cet effet, il dit travailler avec le gouvernement fédéral.

Notre travail est de s’assurer que nous sommes là pour les Ukrainiens quand ils arriveront. Nous allons devoir leur fournir des traducteurs, des emplois et des endroits où ils pourront vivre. Le but est de rendre cette transition la plus douce possible.

Sur une note plus personnelle, le ministre a dit avoir eu le cœur brisé en ayant vu bon nombre d’histoires de familles déchirées et décimées par la guerre qui sévit en Ukraine depuis quelques semaines.

Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, une organisation internationale dédiée à sauver des vies et protéger les droits des réfugiés, plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui vers les pays voisins depuis le début de l'invasion russe.

Depuis le début du conflit, beaucoup de villes au pays ont fait savoir qu’elles souhaitaient ouvrir leurs portes à des réfugiés. C’est le cas, entre autres, des régions d’Ottawa et de l’Outaouais. En plus des administrations municipales, bon nombre de citoyens ont également tendu la main pour accueillir des réfugiés.