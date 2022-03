En Nouvelle-Écosse, les négociations entre les professeurs et l’Université Sainte-Anne reprennent mercredi. Les discussions devaient reprendre lundi, mais le décès d’un professeur a repoussé la grève au second plan.

La mort subite du professeur et directeur du département des études françaises de l’Université Sainte-Anne, Jean Wilson, a provoqué une onde de choc dans la communauté.

Une trentaine de professeurs et d’étudiants se sont rassemblés mardi pour lui rendre hommage, au club social de Pointe-de-l’Église.

Professeur à l’université depuis 1990, Jean Wilson était aussi le représentant des professeurs et bibliothécaires, en grève depuis le 3 mars.

« Son départ laissera un énorme vide dans la communauté universitaire et à la Baie Sainte-Marie. » — Une citation de Allister Surette, recteur, Université Sainte-Anne

Par communiqué, l’université a tenu à souligner l’engagement du professeur envers sa profession et les étudiants.

Il était une source d'inspiration, offrait des conseils avisés et faisait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de ses collègues du département des études françaises, surtout des jeunes professeures et professeurs nouvellement arrivés à Sainte-Anne. Pour eux, il était un pilier, une présence rassurante et savait mieux que nul autre les faire rire à tout moment grâce à son sens de l'humour , peut-on lire.

De longues négociations à prévoir

Vendredi, la direction de l'Université Sainte-Anne avait invité les professeurs à retourner à la table des négociations lundi. Les discussions ont finalement été repoussées à mercredi après-midi en raison de la mort du professeur.

Les grévistes préviennent que les négociations pourraient prendre des jours, voire des semaines.

Daniel Long, négociateur en chef des grévistes Photo : Radio-Canada

Il faut qu'il y ait un rapprochement, il faut qu'il y ait un saut. On ne peut pas attendre trois ou quatre conventions collectives pour qu'il y ait la parité et l'équité avec nos autres collègues des autres universités , affirme le négociateur en chef des grévistes, Daniel Long.

Certains étudiants admettent trouver cette situation difficile et sont inquiets quant à leur session universitaire.

Arona Diop est étudiant à l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse. 15 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

J'avoue que c'est pas intéressant parce qu'il y a le doute qui s'installe. D'autres restent enfermés toute la journée dans leur chambre en disant qu'ils n'ont rien à faire, donc c'est quand même une ambiance assez bizarre , lance Arona Diop, un étudiant de première année qui réside sur le campus.

Il ajoute qu’il s’occupe comme il peut et en profite pour explorer la région et travailler à temps partiel.

D’après les informations d’Adrien Blanc