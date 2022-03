Une mère et son enfant retrouvés en Ontario : Étienne Gourde libéré sous conditions

L'homme qui se déplaçait avec une mère de 32 ans et son enfant de 18 mois — activement recherchés par la Sûreté du Québec et retrouvés en Ontario — a été libéré sous conditions le 9 mars. Il devra à nouveau comparaître le 6 avril prochain.

Étienne Gourde, originaire de Saint-Bernard, en Beauce, et âgé de 25 ans, a été arrêté par la Police provinciale de l'Ontario (PPO) alors qu'il accompagnait une mère et son enfant, retrouvés près de Sudbury après avoir quitté Stoneham, près de Québec.

Ils étaient recherchés à la suite d'un signalement de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) à la Sûreté du Québec (SQ).

L'homme fait face à des accusations d'usage négligent d'armes, dont une arme à feu, ainsi que d'un dispositif prohibé et de munitions, mais aussi de possession non autorisée d'armes à feu et de substances, dont des méthamphétamines.

Liberté conditionnelle

Après deux comparutions les 7 et 9 mars, l'accusé a été remis en liberté conditionnelle. Il doit résider à son domicile de Saint-Bernard au Québec, mais aussi demeurer dans sa résidence entre 22 h et 5 h, sauf en cas d'urgence médicale ou en présence d'une personne qui se porte caution.

Avec cette dernière, il peut aussi se rendre dans sa résidence de Sudbury, en Ontario.

De plus, il lui est interdit d'entrer en contact avec la mère de 32 ans et d'être à moins de 100 mètres de l'endroit où elle se trouve.

Par ailleurs, il ne peut ni posséder d'arme, ni demander de permis pour une arme ou encore résider dans un lieu où se trouvent des armes.