Le projet d’une police provinciale albertaine inquiète les francophones

Le gouvernement Kenney jongle depuis plusieurs mois avec l’idée de créer un corps de police provinciale à l’image de la Sûreté du Québec ou de la Police provinciale de l’Ontario.

Cette nouvelle police remplacerait la Gendarmerie royale du Canada GRC qui est chargée du maintien de l’ordre à l’extérieur des 10 municipalités et communautés autochtones dotées de leurs propres corps policiers.

Le commissaire aux langues officielles rappelle qu’une éventuelle police provinciale de l’Alberta ne serait pas soumise à la loi sur les langues officielles, contrairement à la Gendarmerie royale du Canada.

Moi, ce qui me préoccupe c’est que les citoyens francophones de l’Alberta et les visiteurs qui traversent la province pourraient ne pas être servis dans la langue de leur choix , précise Raymond Théberge.

« Si on est de moins en moins vigilant sur l’application de la loi sur les langues officielles, ça devient de plus en plus facile de ne pas respecter cette loi. »