Le conseiller Aldo Ruberto s’en tire indemne pour ses commentaires sur Facebook

M. Ruberto avait réagi en ligne au sujet d'une enquête policière en cours, défiant ainsi une recommandation du commissaire à l'intégrité de la Ville.

Le Conseil a aussi décidé d’annuler un vote du 7 février où 6 conseillers contre 4 avaient déterminé la rétention du salaire de cinq jours du conseiller Ruberto (environ 600 $) pour sa publication sur Facebook, qui commentait un incident au cours duquel un homme a conduit son camion pour renverser une tente, vide, dans un campement de sans-abri.

Mais lundi, avec le retour de deux conseillers absents en février, Aldo Ruberto a pu dénicher les voix dont il avait besoin pour obtenir le résultat qu’il avait toujours clamé.

Ceci démontre que la majorité du conseil pense que je n'ai rien fait de mal, et franchement, le grand public aussi , a déclaré le conseiller Ruberto après la réunion. Soyons sérieux : le seul qui pense que j'ai fait quelque chose de mal est le commissaire.

Le 5 octobre dernier, un véhicule avait renversé une tente sous le surplomb d'une station-service abandonnée au County Fair Plaza. La zone était devenue un lieu de rassemblement pour des personnes en situation d'itinérance, suscitant des tensions et un projet municipal de clôture, abandonné après l'opposition de la communauté.

Le lendemain, la police a arrêté un suspect. En réaction, Aldo Ruberto a écrit les lignes suivantes :

« J'espère qu'il s'agissait du vent soufflant sur une tente et heurtant le camion. Et non un camion qui a roulé exprès sur une tente stationnaire. »