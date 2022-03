Les députés fédéraux de l’Est-du-Québec émus par le président Zelensky

Les députés de Manicouagan, de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques et d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia ont notamment assisté à cette allocution.

Le moment était solennel et chargé d'émotion, selon la députée de Manicouagan, Marilène Gill, qui affirme que l'histoire se joue maintenant

Bernard Généreux, député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, affirme pour sa part que le gouvernement canadien peut faire davantage pour aider le peuple ukrainien.

Il affirme avoir été ému par les mots du président ukrainien.

J'ai été extrêmement honoré d'être présent à cet événement-là aujourd'hui parce que ça a été un discours extrêmement touchant. Il faisait référence, essentiellement à ce qui se passe dans son pays comme si ça se passait au Canada en faisant des comparaisons comme s'il y avait des chars et des bombardements à Vancouver, à Montréal ou à Toronto. C'est épouvantable ce qu'ils vivent. Je souligne absolument le courage et le leadership de cet homme-là qui donne une leçon incroyable au monde , soutient le député.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été ovationné pendant près de trois minutes au terme de son discours par les parlementaires canadiens. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le Parti conservateur demande une zone d'exclusion aérienne au-dessus des corridors humanitaires organisés en Ukraine.

« L'Ukraine nous demande des armes. On en a déjà fourni. On peut en fournir encore. Maintenant, on se doit de faire beaucoup plus pour permettre le passage des Ukrainiens au Canada. » — Une citation de Bernard Généreux, député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

De son côté, la ministre du Revenu national et député de Gaspésie—Les-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, s'est dite ébranlée par le plaidoyer du président ukrainien.

Elle affirme que le Canada fait tout ce qu'il peut, de concert avec ses alliés, pour venir en aide au peuple ukrainien, tout en évitant de provoquer une Troisième Guerre mondiale.

« On veut éviter d'être pris dans une Troisième Guerre mondiale. On a fourni de l'aide associée à l'immigration, du soutien militaire, des armes létales, des armes non létales. » — Une citation de Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et député de Gaspésie—Les-Îles-de-la-Madeleine

De son côté, la députée d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud salue le courage du président de l'Ukraine.

« On a assisté à un discours, au courage exceptionnel d'un homme qui essayait de nous faire imaginer ce que ce serait si des villes comme Montréal, Vancouver ou Toronto étaient la cible de bombes. » — Une citation de Kristina Michaud, députée d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud

Le Bloc québécois, comme le gouvernement du Canada et les autres partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , rejette pour l'instant la demande du président Zelensky d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.

La députée Michaud croit aussi que le Canada doit en faire davantage pour faciliter l'accueil de réfugiés ukrainiens.

Les paramètres sont encore flous sur [la façon dont] on peut accueillir ces gens-là chez nous. On est de tout cœur avec le gouvernement canadien pour qu'il y ait plus de sanctions, plus rapidement, mais on veut plus rapidement être une terre d'accueil pour le temps qu'il le faudra pour ces gens-là qui tentent de fuir le pays. Alors, que les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux se parlent entre eux pour voir quel est le plan de match , soutient-elle.

Des parlementaires bas-laurentiens interdits de séjour en Russie

À la suite du discours du président Zelensky, la Russie a dressé une liste de parlementaires canadiens pour lesquels les séjours en territoire russe sont désormais interdits.

La liste compte plus de 300 personnes, dont le premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, mais aussi plusieurs députés, dont Kristina Michaud, Maxime Blanchette-Joncas, Marilène Gill et Bernard Généreux.

« Ce n'est pas une interdiction de séjour en Russie qui va nous faire reculer. » — Une citation de Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques

Sans minimiser la situation, ce n'est que la suite du spectacle de la part de la Russie. C'est une tentative d'intimidation de la part de la Russie suite au discours de M. Zelensky aux députés. Et, pour notre part, ce n'est pas ça qui va nous faire arrêter , réagit le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, font notamment partie des parlementaires interdits de séjour en Russie. (archives) Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Il ajoute qu'une telle situation s'est déjà vue pour des parlementaires canadiens. Il cite l'exemple de l'un de ses collègues, le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, qui a été interdit de séjour en Chine parce qu'il s'est opposé publiquement au génocide des Ouïgours.

J'ai bien hâte de voir demain. Le président Zelensky devrait s'adresser au Congrès américain. Est-ce que les mêmes sanctions seront appliquées au représentant du Congrès américain? , conclut le député Blanchette-Joncas.

Par ailleurs, la ministre Lebouthillier ne fait pas partie de la liste des parlementaires canadiens qui sont bannis du territoire russe.

D'après les informations de Fabienne Tercaefs et de Denis Leduc